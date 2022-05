Covid long, passe vaccinal, rassuriste, grossophobie... : les nouveaux mots de santé qui entrent dans le dictionnaire

Comme chaque année, Larousse a dévoilé les nouveaux mots de la langue française qui vont entrer dans le dictionnaire de 2023. Et sur les 150 retenus, beaucoup sont liés à la santé, notamment du fait de la crise sanitaire.

Covid long

Le Covid long est le nom communément donné aux séquelles à long terme engendrées par la Covid-19 chez les personnes infectées, même après la période de convalescence typique.

Passe sanitaire

Destiné à filtrer l’accès à certains lieux ou transports, le passe sanitaire est une attestation qui prouve la vaccination contre la Covid-19 ou un test négatif de moins de 72 heures.

Passe vaccinal

Plus restrictif, le passe vaccinal repose sur le même concept que le passe sanitaire, c'est-à-dire la présentation d'un document prouvant uniquement que l’on est complètement vacciné contre la Covid-19 pour accéder à certains lieux.

Vaccinateur ou vaccinatrice

Se dit d’une personne qui a les capacités et l’autorisation de vacciner (pompiers, infirmières, médecins...).

Vaccinodrome

Lieu où se pratique la vaccination collective et qui a été spécialement conçu pour ça, dans le cadre d'une épidémie. Un vaccinodrome n'est donc en général pas un bâtiment de la santé, mais un lieu public, comme par exemple un gymnase.

Grossophobie

Hostilité, voir haine, envers les personnes grosses ou obèses.

Cyberharcèlement

Harcèlement pratiqué par voie électronique, notamment sur les réseaux sociaux.

Konjac

Le konjac est une plante cultivée en Asie et utilisée en thérapeutique depuis la fin du 18 ème siècle. Arrivée en France depuis peu, elle est notamment recommandée dans le cadre de régime alimentaire pour perdre du poids, car elle est rassasiante et très peu calorique.

Aide médicale de l'Etat

L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de ressources.

Pervers narcissique

ll s'agit d'un homme ou d'une femme présentant des traits de personnalité dont les curseurs sont tellement poussés à l'extrême qu'ils sortent de la norme sociale, faisant basculer le trouble dans le champ psychiatrique.

Syndrome de glissement

Le syndrome de glissement chez une personne âgée se caractérise par un changement important et brutal de son comportement. Celle-ci n'a soudainement plus goût à rien, considérant que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue.

Rassuriste

Personne qui se plaît à rassurer. Depuis le début de la crise sanitaire, cet adjectif sert souvent à qualifier les personnes qui minimisent l’impact de l’épidémie de Covid-19.

Enfermiste

Partisan de l'enfermisme. Cet adjectif est régulièrement utilisé pour évoquer les personnes souhaitant une gestion dure de l’épidémie de Covid-19, notamment via la mise en place de mesures sanitaires restrictives, comme les confinements.