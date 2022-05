Installer des murs végétaux dans des bureaux, l’astuce pour renforcer l’immunité des employés !

L'ESSENTIEL Les bactéries de la famille des Lactobacillaceae agissent contre les agents pathogènes et l'inflammation de la peau.

"Ces résultats indiquent que nous pouvons améliorer la santé des salariés grâce à des solutions naturelles relativement simples basées sur la nature", selon Marja Roslund, auteure de l’étude.

"L'urbanisation réduit l'abondance et la diversité microbiologiques, ce qui a été associé à des maladies auto-immunes. La végétalisation urbaine peut être utilisée comme une méthode prophylactique (qui prévient une pathologie) pour restaurer la diversité microbiologique parmi les citadins", ont indiqué des chercheurs des universités de Tampere et d’Helsinki en Finlande.

Dans une étude parue dans la revue Scientific Reports, les scientifiques ont tenté d’évaluer l'impact des murs végétaux sur l'abondance et la diversité bactériennes de la peau et sur les réponses immunitaires. Pour cela, ils ont recruté des employés qui travaillent dans des locaux situés à Lahti et à Tampere. Les volontaires ont été divisés en deux groupes. Les participants du premier groupe ont vu des murs végétaux être installés dans leurs bureaux. Pour le deuxième groupe, l’aménagement de leurs locaux n’a pas changé. Des échantillons de peau et de sang ont été prélevés avant l’installation des murs végétaux et deux semaines après l'intervention.

Une diversité bactérienne bénéfique pour la peau et le système immunitaire

"L'abondance du genre Lactobacillus et la diversité Shannon du phylum Proteobacteria et de la classe Gammaproteobacteria ont augmenté dans le groupe" qui avait des murs végétaux dans leurs bureaux, peut-on lire dans l’étude. D’après les résultats, cette diversité bactérienne était liée à une baisse du taux de cytokine pro-inflammatoire IL-17A, qui contribue aux inflammations, chez les participants.

En outre, le niveau de la cytokine TGF-β1, liée à une régulation immunitaire efficace, a augmenté dans le sang des salariés qui ont travaillé dans des bureaux avec des murs végétaux. "Comme les Lactobacillus et la diversité des Proteobacteria et Gammaproteobacteria sont considérés comme avantageux pour la peau, les murs végétaux peuvent induire des changements bénéfiques sur le microbiome. Le potentiel immunomodulateur des murs végétaux mérite d'être plus étudié", ont conclu les auteurs.