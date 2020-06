Appels de courtoisie : comment RMA soutient les salariés face aux accidents de la vie

La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. C'est pour assurer un accompagnement de ceux qui rencontrent un événement auquel ils ont du mal à faire face que les équipes de l'assisteur RMA (Ressources Mutuelles Assistance), une entité du groupe VYV, se mobilisent chaque jour.

"On part du principe que c'est à la personne de nous contacter", explique Stéphanie Barré, responsable du département "accompagnement psycho-social" de RMA. Pour écouter les adhérents en difficulté, dix psychologues et huit travailleurs sociaux qui constituent la seule équipe internalisée d'accompagnement psycho-social chez un "assisteur" en France se relaient en gérant des situations toujours très différentes.

Les effets du confinement

Mais beaucoup de leurs interventions sous forme d'appels de courtoisie ont partagé un point commun depuis le début de la crise sanitaire, les effets du confinement sur des personnes déjà le plus souvent fragilisées. "En fait, nous n'avons pratiquement pas eu à intervenir auprès de patients atteints de la Covid-19, raconte Stéphanie Barré, mais cette période de confinement qui nous est tombée dessus d'un seul coup a généré beaucoup de difficultés pour des personnes qui étaient en arrêt de travail de longue durée ou qui étaient sur le point de reprendre une activité lorsque la crise s'est déclarée".

Problèmes administratifs compliqués à gérer dans un pays où de nombreux services étaient suspendus ou difficilement joignables en raison du confinement, mais aussi situations de grande solitude dans des moment où chacun a du vivre isolé des autres, peur également de la contamination par le coronavirus, souffrances au moment de reprendre une vie sociale lorsque le confinement s'est allégé, autant de cas que les équipes de RMA ont dû gérer depuis la mi-mars.

"Les problématiques sur lesquelles nous intervenons évoluent", précise la responsable du département "accompagnement psycho-social" en évoquant des adhérents qu'il a fallu assister durant cette crise sur des sujets allant de la perte du lien social jusqu'aux conditions pour s'adapter à un télétravail imposé par les circonstances.

Un soutien dans les moments graves

Habituellement, les appels de courtoisie de l'équipe de RMA sont très centrés sur le soutien à apporter dans des moments graves de la vie, arrivée du grand âge, handicap, deuil, séparation et bien sûr arrêts de travail de longue durée pour cause de maladie. "Tout ce qui cause de la souffrance", résume Stéphanie Barré.

Et tous les cas de figure sont à considérer : "Pour les personnes atteintes de maladie grave, le retour au travail après une longue interruption peut soulever des difficultés bien au-delà de la réadaptation à l'univers du professionnel. Il faut parfois gérer des situations avec l'entourage qui s'interroge par exemple sur la façon d'aborder un ou une collègue de retour après avoir affronté un cancer, comment choisir les mots pour prendre de ses nouvelles ... et puis il y a aussi des sujets que nous devons traiter avec les autres services de l'entreprise, les ressources humaines ou les services de santé au travail, lorsque la maladie entraîne une incapacité qui impose une mobilité professionnelle ...", rappelle Stéphanie Barré.