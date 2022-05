Pourquoi les aveugles se souviennent mieux que les autres de ce qu'ils entendent ?

L'ESSENTIEL Lors d’une autre expérience, les participants ont dû écouter des effets sonores, tels que des tonalités et des bips aigus, afin de s'assurer que les sons ne pouvaient pas être associés à des mots.

À l’issue de ce test, les patients aveugles et les personnes voyantes ont obtenu des résultats pratiquement identiques. En utilisant des effets sonores dénués de sens, les chercheurs ont empêché les participants d'utiliser le langage pour s'en souvenir.

"Des précédentes recherches suggèrent que les personnes atteintes de cécité congénitale obtiennent de meilleurs résultats que les personnes voyantes pour certains types de mémoire. Il n'a pas été déterminé si ces avantages en termes de mémoire associés à la cécité sont spécifiques aux matériaux verbaux ou s'ils sont également observés avec des sons non-verbaux", ont indiqué des scientifiques de l'université de Californie à Irvine aux États-Unis. Pour en avoir le cœur net, ils ont décidé de réaliser des travaux, dont les résultats ont été récemment publiés dans la revue Experimental Brain Research.

Deux tests pour évaluer la mémoire verbale

Afin de mener à bien leur étude, les chercheurs ont recruté 20 patients aveugles et 22 personnes voyantes qui avaient les yeux bandés pendant deux expériences. Dans un premier temps, les auteurs ont fait écouter à tous les participants une série de lettres. Après un court délai, les volontaires ont ensuite entendu soit de nouveau la même liste de lettres, soit une autre série dans laquelle une des lettres a été remplacée ou dite à un moment différent. Tous les adultes ont dû indiquer si la deuxième série de lettres était similaire à la première. Lors du deuxième test, ils ont écouté une liste de lettres tout en résolvant des équations mathématiques dont les réponses étaient proposées. Les participants ont déterminé si les solutions aux équations étaient correctes, puis ils ont dû réciter la série de lettres.

Le langage, "un outil mental pour se souvenir des informations"

D’après les résultats, les personnes aveugles ont obtenu de meilleurs résultats que les voyants en matière de mémorisation de la parole. Les patients souffrant de cécité se sont souvenus d'un plus grand nombre de lettres, même après avoir résolu des équations. Selon l’équipe, ces recherches suggèrent que la cécité améliore de manière sélective la mémoire verbale. "Il est intéressant de constater que les personnes aveugles ne présentent un avantage que pour la mémoire verbale. Les aveugles utilisent peut-être le langage comme un outil mental pour se souvenir des informations", a déclaré Marina Bedny, co-auteure de l’étude, dans un communiqué.

"Le cortex visuel est réaffecté à d'autres fonctions chez les aveugles"

"Au quotidien, les aveugles font beaucoup plus appel à leur mémoire pour se souvenir des choses, alors que les voyants peuvent se fier à des indices visuels pour se rappeler des informations. Nous pensons que les avantages des aveugles dans les tests proviennent d'une pratique accrue de la mémorisation des informations. La zone du cerveau responsable de la vision chez les voyants, le cortex 'visuel', est réaffecté à d'autres fonctions chez les aveugles. Cela améliore peut-être le traitement du langage chez les aveugles", expliqué Karen Arcos, qui a également mené les travaux.

Désormais, les scientifiques étudient ce qui permet aux aveugles de se souvenir plus facilement des mots, des lettres et des chiffres que les voyants. Ils prévoient également d’examiner si le cortex "visuel" contribue à l'amélioration de la mémoire de la parole et du langage chez les personnes aveugles depuis la naissance.