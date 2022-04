Les ongles contiennent une cinquantaine de microbes !

L'ESSENTIEL Il est préconisé d’éviter de couper ses cuticules qui servent de barrières pour prévenir les infections.

Bactéries et champignons sont très présents sous les bords des ongles

Dans les services hospitaliers, les professionnels de santé doivent avoir les ongles courts et dépourvus de vernis. La raison est simple : "plus ils sont longs, plus la surface sur laquelle les micro-organismes peuvent adhérer est importante", a indiqué, au quotidien américain USA Today, Jeffrey Kaplan, professeur de biologie à l'American University.

Une cinquantaine de bactéries sous les ongles

"Des études ont montré que 32 bactéries différentes et 28 champignons différents peuvent se retrouver sous les ongles. Vous pouvez les transmettre à votre système en vous grattant, en vous rongeant les ongles, en vous curant le nez et en vous suçant les doigts", a-t-il ajouté.

Le biologiste a précisé que l’élimination des microbes lors du lavage des mains était plus compliquée pour les personnes ayant des ongles naturels longs, en gels, vernis ou des ongles artificiels. Il a rappelé que les différents agents pathogènes, qui se logent sous les ongles, pouvaient provoquer une infection.

D’après Jeffrey Kaplan, une de ces études a révélé la présence d’un staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), une bactérie résistante aux antibiotiques qui provoque des infections graves chez les patients hospitalisés, sous la moitié des échantillons d'ongles analysés.

Les règles d’hygiène à respecter pour avoir les ongles propres

Pour éviter de souffrir d’une infection, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent de couper souvent ses ongles avec un coupe ongle et une lime préalablement nettoyés. "La stérilisation de l'équipement avant son utilisation est particulièrement importante lorsque les outils à ongles sont partagés par plusieurs personnes, comme c'est souvent le cas dans les salons de manucure", peut-on lire sur leur site. Ils conseillent également de frotter ses ongles avec une brosse durant chaque lavage des mains.