Des réinfections plus nombreuses avec le variant BA-2 ?

L'ESSENTIEL Le nombre des nouveaux cas reste élevé mais les hospitalisations n'augmentent que très peu

Le variant BA-2 est plus contagieux mais pas plus dangereux que son prédécesseur, le BA-1

Avec un nombre de nouveaux cas qui tourne autour de 190 000 par jour, le variant BA-2 devenu très largement majoritaire -il représenterait jusqu'à 92% des infections, selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé Publique France- ne génère qu'une légère hausse des hospitalisations mais ne semble pas entraîner de conséquences sur le niveau de patients en soins intensifs. En revanche, il est de plus en plus évident que ce variant joue un rôle dans l'augmentation du nombre de réinfections.

Plusieurs études soulignent en effet que ce variant BA-2 peut contaminer les personnes qui ont été récemment in,ectées par son prédécesseur, le BA-1, et cela dans un délai de moins de 60 jours. Logique dans la mesure où des épidémiologistes de l'OMS annonçaient dès le 25 mars que "BA-2 est le variant le plus contagieux que nous ayons vu jusqu'à maintenant". Heureusement, il se confirme aussi, selon la même source, que BA-2 ne provoque pas de forme plus grave que BA-1.

Une efficacité des vaccins similaires entre GA-& et BA-2

Quant à l'efficacité du vaccin, là aussi, quasiment pas de différence entre BA-1 et BA-2 : "Cette efficacité est similaire: après deux doses elle était de 10% pour BA-1 et de 18% pour BA-2 mais avec une troisième dose, elle montait à respectivement 69 et 74% pour les variants BA-1 et BA-2 avec une chut de 50% environ de la protection, deux mois et demi après la dose de rappel", précisait fin février Santé Publique France. "Cela suggère que la vaccination pourrait être plus efficace pour prévenir la transmission de BA-2 par rapport à BA-1", ajoutait même l'Agence.

Et sur les symptômes, là encore rien de nouveau depuis plusieurs semaines : moins de perte de goût et d'odorat qu'avec les précédents variants du SARS-CoV-2, notamment parce que ce variant BA-2 touche les voies respiratoires hautes. Donc les effets ressentis le plus couramment restent la fatigue, de la toux, de l'écoulement nasal, une fièvre modérée accompagnée de courbatures, des maux de tête et plus rarement des nausées et vômissements.