Sagesse : elle se traduit différemment chez les femmes et les hommes

L'ESSENTIEL L’échelle de sagesse de San Diego (SD-WISE) mesure six composantes de ce trait de personnalité.

Ces dernières sont l'autoréflexion, les comportements prosociaux (comme l’empathie, la compassion et l'altruisme), la régulation émotionnelle, l'acceptation de perspectives diverses, la capacité à prendre des décisions, le conseil social (tel que donner des conseils utiles aux autres)

La sagesse est un trait de personnalité important pour la santé mentale et le bien-être, selon des scientifiques de l’université de Californie à San Diego aux États-Unis. Dans le cadre d’une étude publiée récemment dans la revue Frontiers in Psychology, ils ont tenté de comprendre les différences de manifestations de la sagesse entre les hommes et les femmes. Pour cela, ils ont recruté 659 personnes âgées de 27 à 103 ans.

Tous les participants ont dû remplir un questionnaire. Pour évaluer ce trait de personnalité, les auteurs ont utilisé l’échelle de sagesse de San Diego (SD-WISE) et l'échelle de sagesse tridimensionnelle (3D-WS). "Les analyses ont évalué les différences entre les sexes en matière de sagesse et l'effet modérateur du sexe sur la relation entre la sagesse et les constructions associées, notamment la dépression, la solitude, le bien-être, l'optimisme et la résilience", peut-on lire dans les travaux.

La sagesse est associée à un meilleur bien-être mental

Selon les résultats, les femmes ont eu des scores plus élevés en matière de compassion et d’autoréflexion. Quant aux hommes, ils ont obtenu de meilleurs résultats en matière de certaines fonctions cognitives et du contrôle des émotions. Les chercheurs ont constaté que chez les deux sexes, la sagesse était associée à un meilleur bien-être mental, à l’optimisme et à la résilience et à des niveaux inférieurs de dépression et de solitude.

"Les femmes et les hommes ont des formes différentes en matière de sagesse, probablement en raison de facteurs socioculturels et biologiques. L'adaptation des interventions en matière de sagesse en fonction du profil des adultes est une étape importante", ont conclu les scientifiques.