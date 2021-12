La sagesse, cela se mesure !

L'ESSENTIEL Il suffit de quelques minutes pour réaliser ce test.

Les auteurs de l'étude comptent poursuivre leurs travaux afin d'évaluer la sagesse dans des échantillons de population plus variés.

Qu’on soit adulte ou enfant, la sagesse est une qualité largement reconnue. Elle caractérise quelqu’un dont le comportement est à la fois prudent et raisonnable, capable de prendre des décisions avec droiture. Des chercheurs de l’université de Californie - San Diego s’intéressent à ce trait de personnalité depuis plusieurs années. Dans International Psychogeriatrics, ils présentent un questionnaire et une échelle permettant de déterminer le niveau de sagesse d’une personne. Précédemment, ils avaient développé un système d’évaluation similaire : l’échelle de sagesse de San Diego à 28 éléments (SD-WISE-28). Cet outil avait été utilisé dans des études nationales et internationales, et dans différents essais cliniques.

Comment évaluer la sagesse ?

Dans cette nouvelle étude, ils expliquent avoir mis au point une échelle plus courte : elle comprend seulement sept éléments. Appelée SD-WISE-7 ou Index de sagesse de Jeste-Thomas, elle est aussi fiable que la précédente. Les scientifiques américains se sont appuyés sur des recherches précédentes, qui ont montré que la sagesse comprend sept éléments : l'auto-réflexion, les comportements prosociaux (comme l'empathie, la compassion et l'altruisme), la régulation émotionnelle, l'acceptation de perspectives diverses, la capacité à prendre des décisions, le conseil social (tel que donner des conseils rationnels et utiles aux autres) et la spiritualité. "Les mesures de sagesse sont de plus en plus utilisées pour étudier les facteurs qui ont un impact sur la santé mentale et le vieillissement optimal, explique Dilip V. Jeste, auteur principal de l’étude et professeur de psychiatrie et de neurosciences à l'UC San Diego. Nous voulions tester si une liste de sept éléments seulement pouvait suffire à fournir des informations précises afin de tester la sagesse."

Un test validé lors d’une étude

Dans cette étude, le chercheur et son équipe ont interrogé près de 2 100 participants, âgés de 20 à 82 ans, via une plate-forme. Les sept affirmations se rapportent aux sept composantes de la sagesse et sont notées sur une échelle de 1 à 5, de fortement en désaccord à fortement d'accord. Par exemple, les participants ont du noter des affirmations telles que "je reste calme sous la pression" ou "j'évite les situations où je sais que mon aide sera nécessaire". "Plus court ne veut pas dire moins valable", a expliqué Dilip V. Jeste.

Pourquoi évaluer la sagesse ?

Pour ce scientifique, évaluer la sagesse permet d’obtenir des informations sur la santé et la longévité, car selon lui, ces trois facteurs sont liés. "Il existe des méthodes pour améliorer les niveaux de certains composants spécifiques de la sagesse, ce qui aiderait à réduire la solitude et à promouvoir le bien-être général", précise le chercheur. Ce nouveau test a confirmé ce lien : des niveaux de sagesse élevés étaient associés à davantage de résilience, de bonheur et de bien-être mental chez les participants. "La sagesse peut nous protéger de la solitude, soutient le scientifique américain. Ainsi, nous pouvons potentiellement aider à mettre fin à une pandémie comportementale de solitude, de suicides et d'abus d'opioïdes qui dure depuis 20 ans."