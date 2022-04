Misez sur la nostalgie pour arrêter de fumer !

L'ESSENTIEL En France, le tabagisme est responsable de plus de 75.000 décès par an.

Le tabagisme est en cause dans la survenue de certains cancers (cancer du poumon, des voies aérodigestives supérieures, cancer de vessie...) mais favorise aussi certaines maladies cardiovasculaires et respiratoires.

"Les messages évoquant la nostalgie sont utilisés pour promouvoir des produits de consommation, mais leur utilisation pour encourager des comportements sains n'est pas bien comprise", ont indiqué des chercheurs de l’université d'État du Michigan aux États-Unis. Afin de déterminer si des publicités faisant appel aux bons souvenirs des fumeurs pouvait les pousser à arrêter la cigarette, les scientifiques ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Communication Research Reports.

L’utilisation de vidéos évoquant la nostalgie

"De nombreux messages anti-tabac sont axés sur la peur, le dégoût et la culpabilité. Mais souvent, les fumeurs ne sont pas convaincus par ces messages et se sentent plutôt mal dans leur peau et dans celle de la personne qui essaie de leur faire peur", a déclaré Ali Hussain, co-auteur des travaux, dans un communiqué. Pour les besoins des recherches, les auteurs ont réalisé une expérience auprès de 169 fumeurs âgés de 18 à 39 ans.

Les participants ont été divisés deux groupes. Le premier a visionné des vidéos issues des campagnes actuelles contre le tabagisme. Le deuxième groupe a regardé des images de souvenirs d’enfance sur lesquelles étaient affichées des phrases, telles que "Je me souviens de l'époque où j'étais un garçon" et "La simplicité de la vie me manque". À la fin, le narrateur se rappelle du moment où il a fumé pour la première fois.

La nostalgie, la solution pour arrêter la cigarette !

"Les participants qui ont visionné la vidéo évoquant la nostalgie ont exprimé des attitudes plus négatives à l'égard le tabagisme et des intentions plus fortes de limiter leur consommation que les participants exposés à des messages non-nostalgiques", peut-on lire dans l’étude. Selon les chercheurs, cette réaction était particulièrement observée chez les femmes.

D’après les scientifiques, les vidéos évoquant la nostalgie font appel aux souvenirs les plus chers des fumeurs, qui se sentent donc plus concernés, et ce sentiment de nostalgie influence leurs attitudes et leurs comportements. "Ces résultats suggèrent que les messages faisant appel à la nostalgie constituent une stratégie prometteuse pour les campagnes de sensibilisation au tabagisme", ont conclu les auteurs.