Affaire Will Smith aux Oscars : c’est quoi l’alopécie dont souffre sa femme ?

L'ESSENTIEL Mécontent d’une blague sur la chute de cheveux de sa femme, Will Smith a giflé Chris Rock sur la scène des Oscars

L’alopécie areata de Jada Pinkett-Smith, appelée aussi pelade, se caractérise généralement par la chute de cheveux par plaques rondes, et survient de façon aléatoire sur le cuir chevelu, le visage ou le corps.

L’alimentation est un facteur important pour maintenir des cheveux en bonne santé: il est recommandé de limiter les sucres raffinés et les graisses saturées et de privilégier les aliments riches en zinc, en magnésium, en fer, en vitamines A et B, et en antioxydants.

C’est l’image choc de cette 94ème édition des Oscars qui avait lieu cette nuit à Los Angeles… et ce n'est pas du cinéma!

Après que Chris Rock, l’un des présentateur de la prestigieuse cérémonie à Hollywood, a comparé les cheveux de Jada Pinkett-Smith, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film A Armes égales de Ridley Scott (1997), Will Smith, est monté sur scène et l’a giflé, laissant l’auditoire estomaqué par ce geste.

Cinq types d’alopécie

L’alopécie dont souffre l’actrice est une maladie auto-immune qui se caractérise par la chute, plus ou moins importante des cheveux.

Tous les jours, nous perdons de 50 à 100 cheveux, ce qui est une chute physiologique normale. La chute de cheveux est considérée comme pathologique lorsqu'une personne perd plus de 100 cheveux par jour pendant une assez longue période pouvant aller jusqu'à deux mois. Il y a cinq types d’alopécie:

L'alopécie androgénétique héréditaire, la plus fréquente, se manifeste par une diminution du volume des cheveux, voire une calvitie qui est le développement ultime de l’alopécie et qui touche 2% des femmes contre 25% d’hommes d’après un sondage Ifop.

L’alopécie aiguë, liée à un traitement par chimiothérapie, un stress, des carences alimentaires importantes, une carence en fer ou des troubles hormonaux.

L'alopécie localisée, qui peut être provoquée par des problèmes de peau comme une tumeur, une brûlure, une radiothérapie ou des parasites comme la teigne ou des champignons.

L'alopécie congénitale, la forme la plus rare d'alopécie, due à une absence de racines de cheveux ou à une anomalie de la constitution même du poil.

L'alopécie areata dont est atteinte Jada Pinkett-Smith. Elle semble être d'origine auto-immune ; elle se caractérise par une atteinte en « patch » plus ou moins gros et à un ou plusieurs endroits. Cette forme de pelade peut atteindre toute la tête — on parle d'alopécie totalis — et parfois l'ensemble du corps ; c'est l'alopécie universalis, et dans ce cas, il n'y a plus aucun poil ni cheveu sur l'ensemble du corps.

"Cette alopécie et moi allons être amies… point final !”

Jada Pinkett-Smith avait évoqué sur instagram son alopécie, qu’elle assume totalement. Et plutôt d’en faire un complexe et de le cacher, elle a choisi d'accepter et de sublimer son crâne rasé : "Je vais me faire une petite couronne", annonçait-t-elle tout sourire dans la vidéo et "cette alopécie et moi allons être amies… point final !”

Pas sûr que Chris Rock et Will Smith peuvent en dire autant désormais.