Et si votre imprimante laser était dangereuse pour votre santé ?

L'ESSENTIEL Les auteurs plaident pour que des systèmes de contrôle de la ventilation et de l’exposition soient installés dans les pièces où les imprimantes laser sont utilisées.

Selon eux, les femmes enceintes devraient être plus particulièrement informées de ces dangers car la modification des gènes se transmet de génération en génération.

Pollution, tabagisme, mauvaise alimentation… La liste des choses de notre vie pouvant nuire à notre santé est longue et s’allonge encore. Selon une étude publiée dans la revue médicale The International Journal of Molecular Sciences, les imprimantes laser pourraient aussi être dangereuses. En cause : les très petites particules émises par ces appareils et qui restent en suspension dans l’air. Elles sont accusées par les chercheurs de provoquer des changements génétiques et métaboliques qui, à leur tour, pourraient augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et neurologiques.

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont mené des expériences sur des rats. Durant 21 jours, les rongeurs ont été confinés dans un espace où, pendant cinq heures, ils étaient au contact d’une imprimante laser qui fonctionnait en continu. "C'est l'équivalent du cadre professionnel. L'espérance de vie d'un rat est d'environ un ou deux ans. Converti à la nôtre, cela équivaudrait plutôt à quatre ou huit ans d'exposition de cinq heures par jour. Mais les changements sont très importants dès le premier jour", explique Nancy Lan Guo, l’une des autrices de cette étude.

Des troubles cardiovasculaires et neurologiques chez les rats

Pour mesurer les conséquences de cette exposition, les chercheurs ont analysé tous les quatre jours les cellules pulmonaires et le sang des rats. Le but était de voir si leur génétique avait été modifiée, en étudiant chaque gène, car cela peut à terme engendrer des problèmes de santé et notamment perturber la production de protéines cellulaires. Ces dernières sont essentielles à notre organisme.

D’après les observations des scientifiques, après une seule journée d’exposition à l’imprimante laser pendant cinq heures, les gènes des rats étaient perturbés. À la fin des 21 jours de l’expérience, leur génétique était clairement modifiée. Enfin, des troubles cardiovasculaires, métaboliques et neurologiques ont été identifiés chez les rongeurs.

Imprimer dans le couloir plutôt que dans son bureau

En plus de cette expérience sur les rats, les scientifiques ont examiné les changements génomiques d’un groupe d’employés qui utilisaient ce type d’imprimante laser de manière régulière. Résultat : les mêmes changements génétiques ont été observés chez les humains que chez les rats. "Beaucoup de travailleurs avaient entre 20 et le début de la trentaine, et on commençait déjà à voir tous ces changements, détaille Nancy Lan Guo. Qui n'a pas d'imprimante de nos jours, que ce soit à la maison ou au bureau ? Mais désormais, si j'ai beaucoup à imprimer, je n'utilise pas l'imprimante dans mon bureau. J'imprime dans le couloir”.