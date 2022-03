Perte de mémoire et baisse des performances cognitives : les cas de Covid long sont-ils assez pris au sérieux ?

L'ESSENTIEL Une étude réalisée avec des patients Covid long montre que 70% d'entre-eux rencontrent des problèmes de mémoire

Ces mêmes patients ont obtenu de moins bons résultats à des tests cognitifs

Selon les chercheurs, de tels symptômes doivent être pris davantage au sérieux part les professionnels de santé

Problèmes de mémoire, difficultés de concentration, perte de performances cognitives, autant de symptômes rencontrés par une majorité de patients victimes d'un Covid long et qui mériteraient davantage d'attention der la part des professionnels de santé. Telles sont les conclusions d'une étude réalisée par des scientifiques de l'université de Cambridge et publiée dans la revue Frontiers in Aging Neuroscience dont certains résultats sont effectivement préoccupants.

Le suivi de 181 patients atteints de Covid long et recrutés entre octobre 2020 et mars 2021 -le temps de la pandémie durant lequel circulait le variant Alpha du SARS-CoV-2- montre en effet que 70% d'entre-eux rencontrent des problèmes de mémoire et des difficultés de concentration, qu'une part importante, plus de 60%, a obtenu de moins bons résultats à des tests cognitifs avec des oublis ou des problèmes pour trouver le bon mot au moment de s'exprimer. Et plus la forme de la maladie est sérieuse, plus ces troubles sont importants.

Les preuves que la Covid a un impact sur le cerveau

"Les gens pensent qu'un long Covid, c'est juste de la fatigue ou une toux mais les problèmes cognitifs sont le deuxième symptôme le plus courant, ce qui reflète les preuves que la Covid a un impact sur le cerveau", souligne le Dr Lucy Cheke, auteur principal de l'article.

Pour aider à comprendre la cause de ces problèmes cognitifs, les chercheurs ont étudié d'autres symptômes qui pourraient être liés et ils ont découvert que les patients qui souffraient le plus de fatigue et de symptômes neurologiques comme des maux de tête ou des étourdissements au cours de la maladie initiale étaient davantage susceptibles de rencontrer ensuite ces problèmes cognitifs. Mais comment l'expliquer ? "L'infection par le coronavirus peut entraîner une inflammation qui affecte le comportement et les performances cognitives d'une manière que nous ne comprenons pas encore complètement mais nous pensons qu'elle est liée à une réponse immunitaire excessive précoce", avance le Dr Muzaffer Kaser, un des chercheurs ayant participé à l'étude.

Mieux prendre en compte les symptômes décrits par les patients

Seule certitude partagée par les scientifiques, la nécessité pour tous les professionnels de santé de mieux prendre en compte ces symptômes lorsqu'ils sont décrits par les patients. " Les difficultés cognitives après la Covid ne sont pas seulement le résultat d'anxiété ou de dépression, ces effets sont mesurables, il est donc urgent de prendre le Covid long plus au sérieux et ces problèmes cognitifs en sont une partie importante", affirme Lucy Cheke. D'autant qu'elle estime, avec les autres chercheurs, que les résultats de leur étude "corroborent d'autres conclusions qui suggèrent que la société sera confrontée à une longue traîne de maladies professionnelles en raison d'un long Covid".