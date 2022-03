Covid-19 : port du masque, pass vaccinal... Ce qui change dès ce lundi

L'ESSENTIEL 970 nouvelles personnes ont été hospitalisées à cause de la Covid-19 sur les sept derniers jours, soit une augmentation de 0,41%.

Le nombre moyen de nouvelles entrées en soins critiques quotidiennes diminue. Il y en a eu en moyenne 103 sur la dernière semaine, soit une baisse de 15,57%.

Les contaminations à la Covid-19 sont à nouveau en hausse. En moyenne, sur les sept derniers jours, 56 674 nouveaux cas quotidiens ont été confirmés, soit une augmentation de 12,33% sur la semaine, selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement. Autre signe négatif : le taux d’incidence. Il est actuellement de 606.72, soit une augmentation de 12,22% sur les sept derniers jours. Il y a donc bien, sur la dernière semaine, une reprise de l’épidémie. Et pourtant, dès ce lundi 14 mars, le gouvernement a décidé d’alléger certaines mesures sanitaires.

Plus de masque dans les lieux clos

Le masque, tout d’abord, ne sera plus obligatoire dans la quasi-totalité des lieux clos. Dans les magasins, les entreprises mais aussi dans les écoles, plus besoin de se couvrir le visage. Mais cette mesure ne concerne pas les transports collectifs comme les trains, les avions, les bus, les tramways ou les métros. Exception aussi pour les hôpitaux et les Ehpad, où le masque restera obligatoire.

Les personnes ayant été testées positives à la Covid-19 sont invitées à porter le masque pendant les sept jours qui suivent leur période d’isolement. C’est aussi valable pour les cas contacts à risque.

Continuer à appliquer les règles d’hygiène

Le gouvernement précise aussi qu’en entreprise, la distanciation sociale ne sera plus obligatoire mais qu’“il faudra continuer à appliquer des règles d'hygiène comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l'aération des locaux”.

Plus de pass vaccinal

Dès ce lundi, c’est aussi la fin du pass vaccinal. Néanmoins, le pass sanitaire - un schéma vaccinal complet, le résultat d’un test négatif ou un certificat de rétablissement - sera demandé pour entrer dans les établissements médicaux-sociaux. Cette mesure constitue un grand changement pour les personnes qui ne sont pas vaccinées : elles pourront à nouveau prendre le train ou l’avion, aller au restaurant et au cinéma, dont l’accès ne sera plus conditionné à la présentation d’un pass vaccinal.

Le protocole sanitaire au niveau 1 dans les écoles

Dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, le protocole sanitaire passe au niveau 1. Cela signifie qu’il n’y aura plus de brassage des élèves par niveau ni de restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives. Les sports de contacts en intérieur vont aussi pouvoir reprendre.

Pas de quatrième dose généralisée

Ce samedi 12 mars, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'ouverture de la quatrième dose de vaccin "aux plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois". En revanche, il n’est pour l’instant pas question de la généraliser au reste de la population. Selon les recommandations du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) dans un avis daté du 19 novembre 2021, il n’y a que les personnes immunodéprimées qui sont concernées par ce rappel.