«Dry humping» : il teste cette nouvelle tendance sexuelle et s'abîme le pénis et les reins

L'ESSENTIEL Le pénis est constitué de trois parties cylindriques : deux tubes latéraux, les corps caverneux et un tube central.

À son extrémité se trouve le gland, recouvert par le prépuce.

D’après une nouvelle étude de cas publiée dans le BMJ, un homme s’est considérablement abimé le pénis et les reins avec avoir fait du "dry humping".

Frotter son appareil génital

Très en vogue aux Etats-Unis, le "dry humping" est une nouvelle tendance sexuelle qui consiste à frotter son appareil génital à son partenaire ou à un quelconque objet (une couette, un oreiller, etc.) sans forcément se déshabiller. Souvent pratiquée par les jeunes femmes qui découvrent leur sexualité, cette technique qui vise à faire jouir sans pénétration est de plus en plus populaire au sein des couples.

Elle n’est cependant pas sans danger. Un homme de 34 ans a ainsi été récemment admis à l’hôpital pour un traitement antibiotique par voie intraveineuse, car il avait le pénis gonflé depuis trois semaines après avoir testé le "dry humping".

Abcès pénien

Mais alors qu’il se croyait tiré d’affaire, "un abcès pénien s'est développé et s'est rompu dans les 24 heures après son admission", rapportent les médecins. "Une exploration urgente du pénis en a alors révélé la cause : l’agent pathogène Streptococcus intermedius", poursuivent-ils.

La plaie a finalement guéri, mais une lésion rénale aiguë est ensuite apparue, probablement due à la vancomycine (un antibiotique). L’hospitalisation du patient a donc été plus longue que prévue, mais il a fini par s’en sortir sans séquelle. Suite à cette complication grave, les médecins appellent toutefois les hommes à consulter rapidement en cas d'évolution anormale du pénis après une cession de "dry humping".