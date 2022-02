Qu'est-ce que le cancer du pancréas, dont le chanteur Arno est atteint ?

L'ESSENTIEL L’adénocarcinome canalaire est la forme de cancer du pancréas la plus fréquente : elle représente 90% des cas.

C'est le 9e cancer le plus fréquent chez l'homme, et le 7e chez la femme.

Depuis trois ans, le chanteur Arno se bat contre un cancer du pancréas. L’artiste belge a du subir plusieurs hospitalisations et traitements médicaux. Aujourd’hui, il travaille et s’entraîne pour pouvoir reprendre les concerts. "La scène, c’est une thérapie pour moi, c’est de l’adrénaline aussi. Et elle, elle ne m’a jamais trompé. J’y vais donc en acceptant l’état dans lequel je suis", confie le chanteur, toujours malade, à Paris Match. La maladie dont il est atteint est particulièrement agressive. Selon la Société nationale française de gastro-entérologie, c'est le cancer digestif dont le pronostic est le plus défavorable, avec un taux de survie global à 5 ans, tous stades confondus, de 7% à 8%.

Qu’est-ce que le cancer du pancréas ?

La pathologie est liée à la présence d’une tumeur dans le pancréas. Avec le temps, les cellules cancéreuses peuvent se détacher et toucher d’autres organes, dont le foie ou les ganglions lymphatiques. Dans la plupart des cas, les symptômes apparaissent tardivement : cela peut être une perte d’appétit, une perte de poids, une fatigue importante, une jaunisse, etc.

Comme dans tous les cancers, la cause exacte de son apparition n’est pas toujours connue, mais le tabagisme est le principal facteur de risque. Selon la Fondation pour la recherche sur le cancer (ARC), fumer multiplie par trois le risque de cancer pancréatique. Le diabète de type 2 fait également partie des causes potentielles de la maladie : il multiplie par deux le risque de cancer du pancréas. La surconsommation d’aliments riches en graisses, pauvres en fibres et de viande pourrait aussi contribuer à l’apparition de la pathologie.

Comment se soigne-t-il ?

"La chirurgie est le seul traitement potentiellement curatif du cancer mais elle n’est envisageable que lorsque la maladie a été diagnostiquée à un stade de développement précoce", indique l’ARC. Sinon, les médecins prescrivent généralement de la chimiothérapie. "Les médicaments de chimiothérapie visent la destruction de l’ensemble des cellules cancéreuses, quelle que soit leur position dans le corps, en empêchant la division cellulaire", explique l’Institut national du cancer. Ces traitements sont parfois associés à la radiothérapie. Plus la maladie est à un stade avancé, plus il est difficile de la soigner. Par ailleurs, les patients sont exposés à un risque élevé de récidive : entre 69 et 75 % des patients rechutent dans les deux ans. En 2018, plus de 14 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France.