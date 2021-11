Les symptômes méconnus du cancer du pancréas

L'ESSENTIEL Dans 10 à 20 % des cancers du pancréas, il est possible d’enlever la tumeur par une intervention chirurgicale avec pour objectif de guérir de la maladie.

Si la tumeur n’est pas opérable, une chimiothérapie peut ralentir le développement de la maladie, soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients.

En 2018, il y a eu 14 184 nouveaux cas de cancers du pancréas en France, dont 51 % chez les hommes selon l’Institut national du cancer. Il s’agit du 9ème cancer le plus fréquent chez l’homme et du 7ème chez la femme. Cette maladie infecte les cellules du pancréas. Avec le temps et si aucun traitement n’est effectué, les cellules cancéreuses se multiplient de façon anarchique. Celles-ci peuvent aussi se détacher de la tumeur et atteindre d’autres parties du corps comme les ganglions lymphatiques, le foie ou le péritoine, la membrane qui entoure l’estomac.

Le cancer du pancréas dépisté trop tard

Selon le site internet du Vidal, un ouvrage médical français à destination des professionnels de santé, 80% à 90% des cancers du pancréas sont diagnostiqués à un stade tardif car ils demeurent longtemps sans symptômes. Mais des scientifiques viennent de publier une étude dans laquelle ils ont justement répertorié vingt-deux symptômes méconnus de ce cancer. Leurs travaux ont été publiés dans la revue British Journal of General Practice.

La sensation de soif et les urines foncées, deux symptômes du cancer du pancréas

Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont analysé les données de 24 236 patients diagnostiqués du cancer du pancréas en Angleterre entre 2000 et 2017. Ils ont ainsi pu comparer leurs différents symptômes un an avant que la maladie ne soit diagnostiquée. Parmi cette longue liste, deux leur ont paru particulièrement intriguant : la sensation de soif et les urines foncées.

20 autres symptômes du cancer du pancréas

Les autres symptômes sont : le jaunissement de la peau, des saignements dans l'estomac ou dans l'intestin, des problèmes de déglutition, la diarrhée, un changement dans les habitudes intestinales, des vomissements, des indigestions, une "masse" ou un gonflement abdominal, des douleurs abdominales, une perte de poids, la constipation, la présence de graisse dans les selles, des nausées, des flatulences, des brûlures d'estomac, de la fièvre, de la fatigue, la perte d'appétit, des démangeaisons et, enfin, des maux de dos.

Des symptômes non spécifiques au cancer du pancréas

La plupart de ces symptômes sont apparus un an avant le diagnostic de cancer du pancréas des patients. Mais ne soyez pas effrayé si vous ressentez un ou plusieurs d’entre eux car ils ne sont évidemment pas spécifiques au cancer du pancréas et ne sont donc pas forcément signe de quelque chose de grave. Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif du cancer du pancréas. Celui-ci est généralement diagnostiqué à un âge avancé, aux alentours de 75 ans chez les hommes et 80 ans chez les femmes.