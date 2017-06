Plus de sécurité

Automatiser le processus est un gage de simplicité pour les patients. « Je peux enfin faire des sorties seule avec mes trois enfants, confie Aurélie, 37 ans, à 20 Minutes. On revit ». Le dispositif permet aussi plus de sécurité. L’algorithme réduit le risque d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie, qui surviennent lorsque l’insuline n’est pas injectée au bon moment.

« En général, un diabétique doit manipuler 7 à 8 fois par jour sa pompe, et s’il se trompe dans les doses, il peut faire une hypoglycémie (tremblements, sueurs, malaises), explique le Pr Thivolet. Ici, c’est le système qui gère le tout comme un « vrai » pancréas. »

Résultat direct de ce gain de sécurité, les patients évoluent plus sereinement au quotidien. C’est le cas de Philippe, qui a pu retrouver des nuits complètes. « Avant, j’avais peur de faire une crise en pleine nuit et de ne pas me réveiller », détaille-t-il à 20 Minutes.

La société française qui produit ce dispositif devra encore travailler sur les quelques faiblesses identifiées au bout d’un mois d’essai. Une première synthèse est prévue à la fin de l’année. Les patients devront donc s’armer de patience. Mais le dossier avance à un bon rythme : les Etats-Unis ont déjà autorisé un premier modèle de pancréas artificiel.