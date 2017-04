Quelle est le point faible du système ?

Pr Eric Renard : C'est celui de toutes les pompes à insuline et de leurs cathéters : ils peuvent se boucher. Il suffit de les changer. Et puis il y a tout ce qui est lié à l’informatique avec, par exemple, des déconnexions entre le capteur et la pompe qui sont reliés par du Wifi rapproché. Mais l’important, c’est que la pompe ne va pas s’arrêter, elle va revenir au réglage du départ, donc il n’y a pas de risque d’acido-cétose.



Quant à la malveillance à savoir le piratage extérieur de la pompe, il est peu probable : en effet, le Wifi est à très courte distance, le hackeur potentiel devrait alors s’approcher de très près du malade pour tenter quoique ce soit. Par contre,si une connexion Web est faite, c’est différent. La FDA a prévu cette éventualité et a mis en place des protections.



A quand la mise sur le marché en France ?

Pr Eric Renard : Actuellement, le premier obstacle est le non-remboursement des capteurs qui devrait se résoudre sous peu. Ensuite, la mise sur le marché devrait aller très vite car les pompes sont déjà remboursées et l’ensemble ne demande donc pas d’autorisation particulière.



Quelle sera la prochaine étape de développement ?

Pr Eric Renard : D’abord, trouver des insulines d’action plus rapide est actuellement bien avancé. Ensuite, remplacer l’insuline par le glucagon, une autre hormone très performante de régulation de la glycémie. Mais cette recherche ne semble pas être une piste très fiable comme viennent finalement de le montrer de nombreuses études menées aux USA.





Enfin, la voie intra-péritonéale sera sans doute celle de l’avenir : le système est implanté, donc il n’y aura plus de système externe comme actuellement. Son principe est d’envoyer de l’insuline d’abord dans le foie qui est l’organe essentiel de production du glucose (actuellement elle est envoyée sous la peau, ndlr) ce qui permet des équilibres glycémiques remarquables, même sans capteur. On obtient là un vrai pancréas automatisé, sans la contrainte de la comptabilisation des glucides au moment des repas.

A Montpellier, nous sommes les premiers au monde à avoir développé ce type de pancréas artificiel qui équipe déjà une centaine de patients. C’est la plus grosse étude mondiale qui attire de plus en plus d’adeptes et de recherches, mais il faudra encore pas mal de temps et de budget pour aboutir à ce qui est vraiment un pancréas artificiel total.