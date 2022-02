Premiers secours : seulement 0,02 % des Français savent comment réagir face à des urgences de santé mentale

L'ESSENTIEL Plus de 16.000 secouristes, soit environ 0,02 %, peuvent repérer des problèmes de troubles psychiques.

L'association Premiers Secours en santé mentale vient de lancer des formations pour une meilleure aide aux personnes atteintes de troubles psychiques

Près de 30 %. C’est le nombre de Français qui ont été formés aux gestes de premiers secours, selon l’Académie de Médecine. Mais peu de personnes peuvent venir en aide aux personnes souffrant troubles psychiques. C’est ce qu’a révélé l’association Premiers secours en santé mentale, dans un communiqué publié ce 4 février. D’après ses données, en France, plus de 16.000 secouristes, soit environ 0,02 %, sont aptes à réagir face à des troubles psychologiques.

Face à ce constat, l’organisation a lancé des formations premiers secours en santé mentale. Le but de l’association est d’améliorer les connaissances sur les sujets de la santé mentale, de faire reculer la stigmatisation et d’augmenter l’application des méthodes de premiers secours auprès de personnes atteintes de troubles psychiques.

Comment se déroule la formation premiers secours en santé mentale ?

La formation dure 14 heures et se déroule sur 2 jours ou 4 demi-journées. Elle est destinée aux étudiants et aux adultes qui travaillent ou vivent avec des adolescents et des jeunes (parents, assistantes sociales, enseignants…). Durant la formation, des apports théoriques sont couplés à une mise en pratique.

"Son objectif est de permettre un repérage plus adapté des troubles de santé mentale ainsi qu’un accompagnement vers le soin. Elle aborde les troubles psychiques les plus fréquents, en situation de crise et hors crise, donne des clés de lecture et des outils pratiques pour y répondre", indique l’organisation. Les troubles du comportement alimentaire et l’automutilation sans intentions suicidaires sont aussi abordés lors de la formation.