La science le confirme : jouer les difficiles est la bonne tactique pour séduire !

L'ESSENTIEL Être distant avec la personne qui nous plaît permettrait de la séduire.

Les personnes qui sont trop faciles à charmer seraient perçues comme étant plus désespérées.

"Faire le ou la difficile est une technique très utilisée pour attirer une personne. Nos précédentes recherches n'ont pas permis de déterminer clairement si et pourquoi cette méthode facilite la recherche d'un partenaire". C’est ce qu’ont écrit des scientifiques de l'université de Rochester et du Centre interdisciplinaire Herzliya, en Israël, dans une étude publiée dans la revue Journal of Social and Personal Relationships.

Pour savoir si le fait d’être distant pouvait permettre de séduire une personne, l’équipe a analysé trois travaux. Dans le premier, les participants ont interagi en ligne avec des personnes dont le profil indiquait qu’ils étaient soit "difficiles à séduire", soit "faciles à attirer". Dans la deuxième recherche, les volontaires ont dû faire des efforts pour charmer leur interlocuteur. Dans le cadre de la troisième étude, les interactions se sont déroulées spontanément. Tous les participants ont dû évaluer dans quelle mesure ils estimaient que leur interlocuteur jouait les difficiles et indiquer leur désir de s’engager avec ce dernier.

Jouer les difficiles "donne l’impression d’être plus convoité"

D’après les résultats, être froid augmenterait la désirabilité d’un potentiel partenaire. Les chercheurs ont également constaté que faire le ou la difficile était une technique qui augmentait la "valeur" de la personne. "Jouer la carte de la difficulté donne l'impression d'être plus convoité", a expliqué Harry Reis, co-auteur de l’étude et professeur de psychologie à l'université de Rochester, dans un communiqué.

Le psychologue Gurit Birnbaum, co-auteur des travaux et psychologue au Centre interdisciplinaire Herzliya, a spécifié que "les personnes trop faciles à séduire peuvent être perçues comme étant plus désespérées. Cela les fait paraître moins ‘précieuses’ et moins attirantes que ceux qui ne font pas apparaître leur intérêt romantique immédiatement".

Toutefois, les scientifiques ont précisé que cette tactique ne fonctionnait pas avec tout le monde. "Si le fait de jouer les difficiles vous donne l'impression d'être désintéressé ou arrogant, cela se retournera contre vous", a prévenu Harry Reis. Les auteurs ont conseillé d’opter pour cette technique uniquement lorsque l’on est sûr que le potentiel partenaire ait l’impression que les efforts réalisés ont des chances de fonctionner et d’aboutir.