Odeurs

Séduction : les hommes qui mangent des légumes ont plus de succès

Les femmes sont plus attirées par l’odeur corporelle des hommes qui mangent beaucoup de fruits et légumes que par celle des fans d’aliments sucrés.

L’humour, la gentillesse, la beauté, l’intelligence ou une belle voiture. Toutes ces caractéristiques - plus ou moins machistes - qui sont censées faire succomber les femmes au charme des hommes sont dépassées ! Les femmes s’intéressent en réalité à l’alimentation. Oui messieurs, sans le savoir, elles seraient attirées par ceux qui mangent le plus de fruits et légumes.

Des chercheurs en psychologie de l’université Macquarie de Sydney (Australie) ont réalisé une petite expérience. Ils ont présenté des t-shirts d’hommes, imbibés de sueur après un peu d’exercice, à des femmes qui devaient les classer selon le sentiment d’attirance que leur évoquait l’odeur. Et cette attirance instinctive est liée à l’alimentation.

Il est à rappeler que, lorsqu’elle est émise, la sueur n’a presque pas d’odeur. C’est par la suite que les bactéries agissent pour donner cette odeur caractéristique et désagréable. Les femmes-juges n’ont donc pas eu à sentir des t-shirts malodorants. Ouf.

Notes fruitées

Les habitudes alimentaires ont été évaluées par un questionnaire, mais aussi par la spectrophotométrie de la peau. Les personnes consommant le plus de fruits et légumes ont en général la peau un peu plus jaune que les autres, à cause de la présence de caroténoïdes, des pigments qui colorent légèrement la peau.

Ils ont alors pu associer régime alimentaire et attractivité olfactive. Les hommes qui mangent le plus de fruits et légumes ont l’odeur la plus attirante, notée de touches florales, fruitées et médicinales. Les oeufs, la viande et le tofu ont un effet similaire. Ce sont les hydrates de carbone, les sucres industriels, qui sont les plus délétères à l’odeur corporelle, et donc à éviter pour séduire.

Cette association a été vérifiée par la spectrophotométrie. Les hommes au teint le plus « jaune », donc ceux consommant plus de légumes, étaient souvent préférés aux autres.