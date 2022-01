Pour savoir si une personne s’intéresse à vous, soyez attentif à son temps de réponse

L'ESSENTIEL Pour savoir si le courant passe entre deux personnes, il convient d’être attentif au temps de réponse lors d’une discussion.

Lorsque la conversation est fluide, les deux personnes comblent un écart de 250 millisecondes entre les tours de parole et se sentent plus connectées.

Regard insistant, compliments, mouvements brusques et maladroits… Plusieurs signes peuvent montrer qu’une personne est attirée par vous. Mais tout le monde n’est pas démonstratif et il est parfois difficile de savoir si l’intérêt romantique est réciproque. Des chercheurs de l’université Dartmouth College, États-Unis, ont découvert un nouveau signe qui permettrait de savoir si vous avez dans tapé l’œil de votre interlocuteur. Selon eux, le temps de réponse lors d’une conversation peut en dire long sur ce que ressent la personne.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont mené une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences le 25 janvier. Ils ont fait plusieurs expériences. Les auteurs des travaux ont demandé à des paires d’amis et d’inconnus d’aborder un sujet de leur choix. Les discussions ont été enregistrées en vidéo afin que les participants puissent évaluer la connexion qu’ils ressentaient avec leur interlocuteur.

"Nous avons tous fait l'expérience d'avoir des atomes crochus avec certaines personnes mais pas avec d'autres. Nous voulions voir si un élément dans les conversations révèle une attirance", a déclaré Emma Templeton, co-auteure de l'étude et étudiante diplômée du Dartmouth College.

Le temps de réponse, un signe d’attraction lors d’une conversation

D’après les résultats, plus la conversation est fluide, plus les participants se sont sentis liés à leur interlocuteur. "Pour les amis comme pour les inconnus, la rapidité de la réponse est un indicateur fiable du sentiment de connexion. Les conversations dont le temps de réponse est plus rapide donnent l'impression d'être plus connectées que les conversations dont le temps de réponse est plus lent", peut-on lire dans les recherches.

Les chercheurs ont indiqué qu’il existait en moyenne un quart de seconde d’écart entre les tours de parole durant une discussion. "Lorsque les personnes sentent qu'ils peuvent presque finir les phrases de l'autre, ils comblent cet écart de 250 millisecondes, et c'est à ce moment-là que deux personnes se sentent connectées", a expliqué Thalia Wheatley, auteure principale de l’étude. Les scientifiques en ont conclu que le temps de réponse lors d’une conversation était un moyen simple et efficace pour déterminer s’il existe une alchimie entre deux personnes.