Covid-19 chez l’enfant : un risque de diabète à cause de l’infection ?

L'ESSENTIEL Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui est caractérisée par une hyperglycémie. Elle est due à un arrêt de production d'insuline par le pancréas.

Durant l’épidémie de Covid-19, une augmentation significative de l'incidence du diabète de type 1 a été observée chez les enfants.

On le sait : une infection au coronavirus peut avoir de nombreuses répercussions sur la santé. Ce 24 janvier, des scientifiques des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis ont révélé que les enfants guéris après avoir été touchés par la Covid-19 auraient plus de risque de développer un diabète de type 1.

Afin de parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Pediatrics. Pour mener à bien leurs travaux, les scientifiques ont analysé les dossiers médicaux de plus 2,5 millions d’enfants aux États-Unis. Ils ont pris en compte l’âge des patients, une admission en unité de soins pédiatriques à cause de l’infection à la Covid-19 et la survenue d’une acidocétose diabétique (une complication métabolique aiguë fréquente chez les diabétiques de type 1).

Les recherches ont été effectuées du 19 mars 2020 au 18 mars 2021. Pour s’assurer que l’augmentation de l'incidence du diabète de type 1 chez les enfants pendant la pandémie n’était pas due aux précédents taux d’augmentation annuels, les chercheurs ont étudié des données sur l'incidence de cette maladie auto-immune datant de 2015 à 2020.

Un lien entre une infection à la Covid-19 et la survenue d’un diabète de type 1 chez les enfants

"Du 19 mars 2020 au 18 mars 2021, 187 enfants âgés en moyenne de 9 ans (dont 106 filles et 81 garçons) ont été admis pour un diabète de type 1 apparu récemment, contre 119 enfants l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 57 %", peut-on lire dans les résultats de l’étude. Les chercheurs ont constaté une augmentation significative de la fréquence des acidocétoses diabétiques au moment du diagnostic de diabète de type 1 chez les enfants pendant l’épidémie de coronavirus. "Les limites de l'étude incluent l'absence de tests d'anticorps Covid-19 au moment du diagnostic de diabète pour enquêter sur une éventuelle infection passée", ont précisé les auteurs des travaux.

Des scientifiques allemands, qui ont réalisé une étude parue le 17 janvier dans la revue Diabetes Care, ont fait le même constat que les chercheurs américains. "Une augmentation significative de l'incidence du diabète de type 1 chez les enfants a été observée pendant la pandémie. Les causes sous-jacentes sont encore inconnues. Cependant, il est plus probable que des effets indirects plutôt que des effets directs de la pandémie en soient la cause", ont-ils spécifié.