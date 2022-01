Après une chirurgie anti-rides, il ne peut plus fermer les yeux !

L'ESSENTIEL Les différentes chirurgies, réalisées par Pete Broadhurst, lui ont coûté 11.000 livres, soit environ 13.000 euros.

La blépharoplastie est une opération de chirurgie esthétique qui vise à faire disparaître les poches sous les yeux, corriger les paupières tombantes ou lisser le regard.

Après une rupture amoureuse, certains veulent devenir la meilleure version d’eux-mêmes. Pour cela, ils se remettent à faire du sport ou mangent sainement. Pete Broadhurst, un Anglais de 79 ans, a, quant à lui, miser sur la chirurgie esthétique. Trois ans auparavant, le retraité a décidé de réduire ses joues, qui sont restées gonflées après une intervention dentaire, et de lisser les rides de son visage. Il a pris cette décision après que la mère de ses deux enfants ait rompu avec lui à cause de son physique.

"C’était horrible, je ne pouvais pas fermer les yeux"

Selon le quotidien Daily Star, il a réalisé un lifting du coup, une blépharoplastie sous les yeux et une rhinoplastie. En janvier 2019, Pete Broadhurst a été opéré pendant 9 heures. "J’avais l’air d’avoir été battu. C’était horrible, je ne pouvais pas fermer les yeux. J’étais malade toute la nuit. Le lendemain de l’opération, j’ai regretté de l’avoir fait", a-t-il raconté au journal britannique.

Quelques jours après la chirurgie, le septuagénaire s’est rendu à l’hôpital et a signalé aux médecins qu’il ne parvenait plus à fermer ses yeux complètement. Les praticiens lui ont expliqué qu’il s’agissait d’un effet secondaire normal et que ce dernier disparaîtrait avec le temps. Problème : quelques mois après l’intervention chirurgicale, le Britannique était toujours incapable de fermer les yeux, ce qui lui provoquait des irritations.

"Faites attention car une opération esthétique peut ruiner votre vie"

En mai 2019, son chirurgien l’a de nouveau opéré pour résoudre son problème. Le professionnel de santé a réalisé une greffe de peau sur son visage afin que la peau de ses joues puisse rejoindre ses paupières. Aujourd’hui, il rencontre toujours des difficultés pour fermer totalement les yeux. Pete Broadhurst utilise désormais du ruban adhésif lorsqu'il dort et met des gouttes huit fois par jour dans les yeux pour éviter qu'ils ne se dessèchent.

"Mon œil gauche est toujours ouvert aujourd'hui. Quelle que soit la personne en qui vous faites confiance, même s'il s'agit d'un excellent chirurgien, faites attention car cela peut ruiner votre vie", a-t-il déclaré.