Covid-19 : un fumeur en terrasse est susceptible de diffuser le virus sur un périmètre de 8 mètres

L'ESSENTIEL Plus de 27 000 personnes sont actuellement hospitalisées en France à cause de la Covid-19.

3852 sont en réanimation, un chiffre en légère baisse.

La Société espagnole de pneumologie et de chirurgie thoracique (Separ) avertit : la fumée des cigarettes peut transporter la Covid-19 sur 8 mètres de distance, faisant des terrasses un haut lieu de contamination.

Des aérosols chargés de particules virales

"La propagation du virus SRAS-CoV-2 est favorisée essentiellement par les aérosols émis lors de la respiration, c'est un moyen de transmission plus important que la voie manuportée", écrivent les militants anti-tabac, relayés par L'Indépendant. "Ainsi, dans les espaces où se trouvent des fumeurs ou des vapoteurs, les coronavirus d'un diamètre de 0,1 micron peuvent rejoindre des particules de fumée de tabac plus grosses et ces aérosols contaminés sont capables d'atteindre un périmètre de 8 mètres", soulignent les scientifiques. Une dynamique renforcée par le fait que les personnes en terrasse ne portent souvent pas de masque.

Vers une interdiction de fumer en terrasse ?

De l'autre côté des Pyrénées, les 4 800 professionnels de la santé respiratoire espagnols rassemblés au sein de la Separ se mobilisent actuellement en vue du prochain débat national sur le tabagisme passif, et donc pour l'interdiction de fumer et de vapoter en terrasses.

Une mesure à laquelle serait favorables 86% des Français, qui souhaitent ne plus être exposés au tabac dans au moins un lieu non considéré aujourd’hui par l’interdiction de fumer, selon une enquête d’OpinionWay pour l'association DNF. "Cela confirme la réelle volonté des Français d’être mieux protégés contre le tabagisme passif dans divers lieux comme les terrasses de café, les files d’attentes ou encore les abords des établissements scolaires", commentaient les sondeurs en mai dernier.