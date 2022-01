Cette mannequin meurt à 27 ans d'un cancer agressif le lendemain de son diagnostic

L'ESSENTIEL Le cancer du col de l’utérus est le 12e plus fréquent chez la femme.

La cause principale du cancer du col de l’utérus est une infection qui se transmet par voie sexuelle : le papillomavirus humain, ou HPV (human papillomavirus).

La mannequin et actrice Porsche McGregor-Sims est morte à l'âge de 27 ans des suites d’un cancer agressif du col de l'utérus, découvert seulement la veille du décès. Ce diagnostic tardif questionne sur les compétences de son gynécologue, qui doit aujourd’hui répondre de ses actes devant la justice.

Des saignements

"Porsche avait à la fois des saignements entre les règles et des saignements post-coïtaux. La nature assez spécifique de ses saignements m'a fait penser que son risque de cancer du col de l'utérus était faible", a expliqué le Dr Schlesinger lors de l'audience, rapportée par Closer. "Étant donné qu'elle avait arrêté son traitement contraceptif, j'ai suggéré qu'elle le reprenne pour voir si la douleur disparaissait", a-t-il ajouté. Par ailleurs, le professionnel de santé n'a pas jugé utile de faire un examen vaginal, vu que le dernier frottis de la jeune star, fait en 2017, ne montrait aucune anomalie.



Des décisions que la mère de Porsche McGregor-Sims ne comprend pas. "Vous n'avez pas fait la chose la plus basique, la plus fondamentale qui est de faire un examen", a lancé Fiona Hawke au praticien lors du procès. "Vous vous êtes concentré sur son SCI (syndrome du côlon irritable) et sur un autre type de saignement... cela n'a aucun sens pour moi", s’est-elle offusquée.

Des excuses

Le Mirror rapporte qu’en attendant le verdict, le Dr Schlesinger s'est excusé auprès de la famille de Porsche pour ne pas avoir détecté son cancer.