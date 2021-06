Dépistage du cancer du col de l'utérus : la campagne qui fait scandale en Grande Bretagne

"Baissez votre culotte", c’est le hashtag qui a été choisi en Grande-Bretagne pour inciter les femmes à se faire dépister du cancer du col de l’utérus… Ce message fait partie d’une campagne de prévention gouvernementale, lancée ce lundi 7 juin 2021 sur Twitter. Immédiatement, les internautes ont réagi en la jugeant déplacée, violente et sexiste.

Pour se faire dépister du cancer du col de l’utérus, les femmes doivent réaliser un frottis qui permet de faire un prélèvement vaginal. Néanmoins, nombre d’entre-elles repoussent cet examen gynécologique par peur des violences gynécologiques, par gêne ou par simple manque de temps. Le but de cette campagne était donc de les inciter à le faire car cette surveillance permet d’agir très tôt. En effet, si une femme en est atteinte mais n’a pas de symptômes, le résultat du frottis préventif permettra de mettre en place une prise en charge avant même que le cancer du col de l’utérus ne se développe. Ainsi, les chances de guérison seront plus élevées.

Mais l’objectif recherché par cette campagne de prévention n’a pas été atteint Outre-manche. Toute l’attention des internautes s’est tournée vers la forme du message, "Baissez votre culotte", jugé "violent" et "sexiste". "Certaines femmes évitent déjà les frottis en raison d'expériences traumatisantes antérieures - ce hashtag ne fait rien pour les mettre plus à l’aise", peut-on lire dans un tweet. Un autre déplore aussi le message envoyé par cette campagne : "Demander aux femmes de [baisser leur culotte] a des connotations sexuelles et violentes qui ne sont pas utiles quand il s'agit de dépistage du cancer du col de l’utérus".

The state of the hashtag #DropYourPants

Some women already avoid smears because of previous traumatic experiences - this hashtag is doing nothing to make those women more comfortable. https://t.co/5hJresR3fn