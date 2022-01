Comment prévenir les préjugés et le racisme chez les enfants ?

Dès l'âge de 3 ans, les enfants présentent une certaine méfiance envers ce qui est différent et ont une peur de la nouveauté et de l'inconnu. Remettre en question ses préjugés l'aide à éviter tout comportement discriminatoire ou d'exclusion envers une personne ou un groupe.

D'où viennent les préjugés et le racisme chez l'enfant ?

Dès le plus jeune âge, l'enfant se compare aux autres et prend conscience des différences entre ses amis et lui. Vers 5 ans, il commence à poser des questions sur les caractéristiques physiques d'un autre enfant par exemple.

Ce n'est qu'à partir de 7 ans qu'il peut prendre conscience des préjugés dans les relations sociales, en particulier à travers le discours des adultes qui l'entourent. Encore très influençable, il peut avoir du mal à remettre en question ce qu’il entend.

Comment l'aider à en prendre conscience ?

Le rôle de la famille et de l'environnement est essentiel pour aider votre enfant à être plus ouvert aux personnes différentes. Pour cela n'hésitez pas à évoquer des histoires ou lui montrer des films qui parlent d'autres origines que la sienne, et parlez-lui des événements historiques en lien avec des comportements discriminatoires. Vous pouvez aussi lui acheter des jouets avec d'autres couleurs de peau par exemple.

Souvenez-vous que vous êtes son modèle et que ce que vous dites ou faites l’influencera : parlez-lui de ce qu'il voit ou entend pour le sensibiliser aux injustices et questionnez-le s'il a un commentaire raciste. Enfin, appuyez-vous sur des livres qui abordent le sujet afin de l'aider à se défaire de certains stéréotypes.

En savoir plus : "Des amis de toutes les couleurs" de Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée et Robin, éditions Giboulées.