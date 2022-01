Les jeunes obsédés par leur apparence ont plus de risques de souffrir d’anxiété sociale

L'ESSENTIEL Le traitement des troubles anxieux repose sur la psychothérapie, les antidépresseurs et les anxiolytiques.

15 % des Français souffrent d'anxiété.

On le sait : les réseaux sociaux, auxquels les jeunes sont de plus en plus accros, peuvent faire de nombreux dégâts, notamment sur l’image corporelle. Selon une étude publiée dans la revue Body Image, les jeunes obsédés par leur aspect physique seraient également plus enclins à montrer des signes d’un état anxieux à l’idée de rencontrer de nouvelles personnes.

501 jeunes britanniques sondés

"Des recherches précédentes ont suggéré que l'image corporelle était associée à l'anxiété liée aux rencontres, mais elles sont limitées par la taille des échantillons", ont indiqué des chercheurs malaisiens, britanniques et norvégiens. Pour confirmer le lien entre une mauvaise image corporelle et l’anxiété liée aux rencontres, les psychologues ont mené leurs travaux auprès de 501 jeunes vivant au Royaume-Uni.

Les participants ont répondu à des questions axées sur leur aspect physique, leur nervosité liée à leur apparence et le stress lié aux nouvelles rencontres. Parmi les interrogations, on retrouve par exemple : "Avant de sortir en public, est-ce que je fais constamment attention à mon apparence ?". Ou : "Lors d’un rendez-vous amoureux, ai-je toujours peur qu’il trouve quelque chose à dire sur mon aspect physique ?"

Sentiment de solitude

Les auteurs de l’étude ont constaté qu'une mauvaise image corporelle et un stress lié à l'aspect physique étaient associés à un risque plus élevé de souffrir d’anxiété lors des rencontres. "Les rencontres peuvent être particulièrement difficiles pour ces personnes, et elles sont plus susceptibles d'éviter les situations et les activités dans lesquelles leur corps et leur apparence peuvent être scrutés, comme les rendez-vous amoureux", a expliqué Viren Swami, auteur des travaux et professeur de psychologie à l'université Anglia Ruskin en Angleterre.

"Ces questions sont loin d'être anodines pour les jeunes adultes. Nous savons que des niveaux importants d'anxiété et de détresse lors des rendez-vous peuvent entraîner divers problèmes de santé mentale et de comportement, tels qu'une baisse de l'estime de soi, un sentiment de solitude et un manque de confiance", a-t-il ajouté. Les scientifiques ont indiqué qu’en raison du rôle essentiel que jouent les interactions sociales dans le développement psychosocial des jeunes, des thérapies ciblées pourraient être envisagées pour réduire, lors de nouvelles rencontres, l'anxiété liée à l’apparence.