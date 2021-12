Bientôt un vaccin contre l'allergie aux chiens ?

L'ESSENTIEL Les animaux domestiques à poils peuvent être responsables de manifestations allergiques touchant le nez (rhinite), les bronches (asthme) ou la peau (eczéma).

L'allergie au chien ou au chat est indépendante de la race de l'animal.

Des chercheurs ont mis sur les rails un vaccin contre les allergies aux chiens, selon une nouvelle étude.

L'allergie aux chiens est courante et en augmentation dans toute la planète. Au fil des ans, les scientifiques ont pu identifier sept allergènes canins différents. Parmi eux, seul le dénommé Can f 1 est responsable de la majorité (50-75 %) des réactions chez les personnes allergiques aux chiens (on le trouve principalement dans la langue, les glandes salivaires et la peau de ces animaux).

Epitopes

Avant de poursuivre cet article, précisons que l’allergène Can F1 est composé, comme tous les autres, d’épitopes, soit de courtes séquences d'acides aminés faisant partie d'une protéine qui induit la réponse immunitaire. "Afin d'élaborer un nouveau vaccin, nous voulions pouvoir présenter de petites doses de ces épitopes au système immunitaire pour l'entraîner à y faire face, comme cela se fait habituellement ", explique Takashi Inui, spécialiste de la recherche sur les allergies et auteur principal de l'étude. "Mais nous ne pouvions pas le faire sans identifier au préalable l'épitope IgE* du Can f 1", ajoute le spécialiste.

Son équipe a donc utilisé la cristallographie aux rayons X afin déterminer la structure globale de la protéine Can f 1 - une première. Elle a alors découvert qu’elle avait un fonctionnement bien particulier, permettant potentiellement de développer un vaccin hypoallergénique contre Can f 1 (et l’allergie aux chiens). `

3% de la population française est allergique aux animaux domestiques

En France, les animaux domestiques sont présents dans plus d’un foyer sur 2. Ils sont 42 millions au total, dont 8 millions de chiens et 8 millions de chats. Environ 3% de la population française y est allergique.

*Les IgE sont les principaux anticorps responsables des réactions d'hypersensibilité immédiate, c'est-à-dire d'une forme anormale de réactivité immunologique.