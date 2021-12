Covid-19 : l’ordre d’apparition des symptômes n’est pas le même suivant le variant qui nous infecte

L'ESSENTIEL En utilisant un modèle informatique passant au crible des données provenant de Chine début 2020, les chercheurs ont constaté que l’ordre d’apparition des symptômes du Covid-19 pourrait être différent selon le variant contracté.

Par exemple, avec le premier variant D614G qui s'est propagé aux États-Unis, la probabilité que la toux soit le premier symptôme était plus élevée qu'avec la souche d'origine détectée en Chine.

Toux ou fièvre ? En fonction du variant du SARS-CoV-2 qui vous a infecté, le premier symptôme de la Covid-19 ne sera pas le même.

C’est ce que concluent des chercheurs de l’université de Californie du Sud dans une étude publiée le 16 décembre dans PLOS Computational Biology. En utilisant un modèle mathématique conçu à partir des données de la première vague épidémique provenant de la Chine début 2020, les chercheurs ont constaté que l'ordre le plus probable d’apparition des symptômes est différent selon les différents variants du virus.

Un modèle informatique conçu à partir des données de 2020

Les chercheurs ont précédemment développé ce modèle mathématique prédisant l'ordre des symptômes de la Covid-19 à partir des données de l'épidémie initiale en Chine au début de 2020. Avec ces nouveaux travaux, ils ont notamment cherché à savoir si l'ordre des symptômes variait chez les patients de différentes régions du monde ou ayant différentes caractéristiques. Ils ont utilisé leur approche de modélisation pour prédire l'ordre des symptômes dans un ensemble de 373 883 cas aux États-Unis entre janvier et mai 2020.

Les scientifiques ont alors constaté que l’ordre le plus probable des symptômes différait entre l'épidémie initiale en et la propagation ultérieure aux États-Unis. Dans le premier cas, la fièvre précédait le plus souvent la toux, et les nausées/vomissements étaient un troisième symptôme courant. Aux États-Unis, la toux était susceptible d'être le premier symptôme, et où la diarrhée un troisième symptôme plus courant.

Des symptômes liés aux différents variants

Des donnés supplémentaires provenant du Brésil, de Hong Kong et du Japon montrent que les différents ordres de symptômes étaient associés non pas à la région géographique, au climat ou aux caractéristiques de santé des patients, mais aux différents variants du SARS-CoV-2.

Ainsi, le premier variant appelé D614G, et qui était prédominant aux États-Unis au début de 2020 - était associé à une probabilité plus élevée que la toux soit le premier symptôme de la Covid-19 ressenti par les patients. Lorsque le Japon est passé de la souche de référence originale de Wuhan à au variant D614G, l'ordre des symptômes s'est également modifié. Selon les auteurs, la transmission accrue du D614G pourrait être liée à l'ordre des symptômes.

"Ces résultats indiquent que l'ordre des symptômes peut changer avec la mutation d'une maladie virale et soulèvent la possibilité que le variant D614G soit plus transmissible parce que les personnes infectées sont plus susceptibles de tousser en public avant d'être incapables d'avoir de la fièvre", écrivent-ils.

Si l’étude ne prend pas en compte les variants qui se sont développés plus tardivement, comme Delta ou Omicron, elle n’exclut pas non plus que l’ordre d’apparition des symptômes diffère selon l’infection à l’un ou à l’autre. Les chercheurs souhaitent par ailleurs continuer leurs recherches sur cet ordre d’apparition des symptômes au sein d’autres maladies infectieuses afin de mieux comprendre comment les variants affectent la progression des maladies.