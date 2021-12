Qu’est-ce que les super-héros de fiction nous apprennent sur le vieillissement ?

L'ESSENTIEL Les studios Marvel ont produit 26 films, mettant en scène des super-héros.

Les chercheurs ont réalisé cette étude entre 2020 et 2021, pendant les périodes de confinement.

Chacun d'entre eux a visionné entre 8 et 50 h de films Marvel.

Même les super-héros doivent faire attention à leur santé. À l’occasion de l’édition de Noël du British Medical Journal, des chercheurs présentent une étude sur le vieillissement des super-héros, et leurs astuces pour prendre des années en bonne santé. "Comme les super-héros sont susceptibles de vivre beaucoup plus longtemps que la plupart des gens, il semble opportun de réfléchir à leur état de santé et à leurs associations avec les trajectoires et les résultats du vieillissement", expliquent les auteurs de cette recherche.

Les super-héros vieillissent, comme tout le monde !

Les facteurs environnementaux et socio-économiques peuvent avoir un impact sur le vieillissement, mais il dépend aussi d’éléments individuels. Certains d'entre eux, comme la génétique, sont fixes mais d'autres sont modifiables : l’alimentation, l’activité physique ou le tabagisme. Dans ces travaux, les auteurs ont supposé que les super-héros n’échappent pas à cette règle : leurs trajectoires de vieillissement individuelles sont guidées par des traits personnels de la même manière que n'importe qui d’autre. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs australiens ont examiné 24 films Marvel sortis entre 2008 (Iron Man) et 2021 (Black Widow). Selon eux, tous les héros, sauf Thor qui a vécu pendant plusieurs millénaires, vieillissent.

Pas de tabac, peu d’alcool et un état d’esprit positif

Dans un premier temps, ils ont observé leur comportement : ils ont constaté que les super-héros s'adonnent régulièrement à une activité physique et à des exercices, des facteurs importants pour vieillir en bonne santé. Aussi, les super-héros montrent un degré élevé de cohésion sociale et d’interaction, tous deux associés à un risque réduit de démence. Ils font également preuve d'un état d'esprit positif ou optimiste, ainsi que d'une résilience psychologique et d'un sens du but, qui ont tous été associés à un vieillissement en bonne santé. À l'exception de Thor et Iron Man, les super-héros ne boivent pas beaucoup et ne fument pas, et ces comportements sont aussi associés à une vie plus longue, en bonne santé. Les scientifiques notent que Black Panther et Iron Man sont extrêmement intelligents, ce qui réduit le risque réduit de démence. Enfin, le végétarisme de Black Panther est aussi un point positif : cela augmente ses chances de vieillir en bonne santé.

Quels sont les facteurs de risque pour les super-héros ?

S’ils vivent dans un univers fantastique, les super-héros ne sont pas épargnés par les risques pour leur santé. Les bruits forts répétés, la pollution de l'air et les multiples traumatismes crâniens exposent les super-héros à un risque accru de démence, de blessures physiques et d’invalidité. Pour certains super-héros, les facteurs de risque sont plus nombreux : pour Hulk, ce sont des problèmes cardiaques, un indice de masse corporelle élevé, et une colère trop fréquente. Pour Black Widow, les traumatismes de l'enfance augmentent le risque de maladies physiques et mentales. Quant à Spiderman, les chercheurs doutent que son rythme lui permette de dormir les 8 à 10 heures nécessaires aux adolescents de son âge. Les scientifiques australiens estiment que les super-héros devraient stopper leurs efforts pour maintenir la sécurité du multivers, et plutôt trouver des solutions pour permettre un accès de tous aux services de santé. "Cela permettrait aux personnes du multivers, y compris aux super-héros, de bénéficier d'une qualité de vie élevée à un âge avancé", concluent-ils. Les productions Marvel ne semblent toutefois pas prêtes à être transformées en spot de prévention contre le vieillissement !