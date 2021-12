On fait le bilan : comment les habitudes alimentaires des Français ont-elles évolué en 2021 ?

L'ESSENTIEL Il est recommandé de ne pas grignoter entre les repas et de manger cinq fruits et légumes par jour.

Les produits bruts sont également à privilégier au quotidien, en les variant le plus possible.

Comment les Français se sont-ils alimentés en 2021 ? Un sondage Ipsos réalisé pour la Fondation Nestlé France fait le bilan de cette année marquée par la crise sanitaire de la Covid-19.

Le confinement a eu un impact positif

Premier enseignement du sondage : 79% des Français gardent un bon souvenir au sujet des repas pendant la pandémie. 35% ont notamment apprécié passer du temps à table en famille et 49% cuisiner maison. Le confinement a aussi provoqué une accélération de la transition vers des comportements alimentaires plus équilibrés et responsables. 32% des répondants disent avoir réduit le sucre, 26% la viande et 24% le sel. 29% des sondés affirment aussi désormais privilégier le bio, et 31% le gouter fait maison.

Autre constat : les enfants sont les nouveaux moteurs de la transition alimentaire dans les foyers. Ainsi, 63% des parents disent être influencés dans leurs pratiques nutritionnelles par leur progéniture, qui les pousse à manger plus équilibré et à moins gaspiller.

Le télétravail est l'ennemi du déjeuner

Par ailleurs, le télétravail a été, cette année, l’ennemi du déjeuner. 1/3 des télétravailleurs ne prennent pas de vraie pause et mangent très rapidement devant leur ordinateur, ce qui est mauvais pour la santé.

Enfin, la recherche du bon équilibre alimentaire fait toujours face à des freins, à savoir : le prix (pour 45% des Français), le temps (37%) et l’inspiration (36%).