Se limer les dents, la tendance qui inquiète les dentistes

L'ESSENTIEL Quelques internautes ont repris une tendance, initiée par certains influenceurs, qui inquiète les dentistes. Cette dernière consiste à limer ses dents pour pouvoir se faire poser des couronnes dentaires et avoir un sourire parfait.

En France, les dentistes ne peuvent pas limer les dents saines des patients pour poser des couronnes dentaires car ils peuvent être attaqués pour mutilation dentaire.

Cette tendance, qui fragilise les dents, peut provoquer une mortification des dents situées sous les couronnes, une perte de vitalité, des caries, voire même une extraction des dents.

"Je vois de plus en plus de jeunes personnes sur les réseaux sociaux qui racontent qu’ils se sont fait tailler les dents souvent en Turquie pour se faire poser des facettes. Sauf qu’il ne s’agit pas de facettes", a alerté le docteur Kevin, un chirurgien-dentiste connu sur TikTok, dans une vidéo publiée sur la plateforme. Le spécialiste, qui a dû gérer le cas d’un jeune ayant des dents totalement limées, veut mettre en garde contre cette tendance. Cette dernière consiste normalement à limer ses dents pour leur permettre d'assurer leur fonction dans la mastication, mais aussi soigner leur forme et leur esthétique.

Mais les jeunes influenceurs se font, en réalité, limer les dents pour pouvoir poser dessus des facettes, sortes de couronnes dentaires. Sauf qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose : "Une facette, c’est juste une pellicule que l’on va apposer sur la dent, souvent, on va légèrement limer la face superficielle. Les influenceurs que l’on voit avec des dents de requin, donc taillées tout autour, ils se font poser des couronnes pour modifier l'aspect esthétique de leur dentition", a-t-il déclaré.

Une intervention qui n’est pas pratiquée en France

Le docteur Kevin a assuré qu’aucun dentiste français n’accepterait de "tailler des dents saines". Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), confirme les dires du professionnel de santé réputé sur TikTok. "C’est une aberration de limer des dents saines. En France, un spécialiste peut être attaqué pour mutilation dentaire. C’est pourquoi certains patients se rendent dans d’autres pays pour subir cette intervention", développe-t-il.

Pourquoi cette tendance n’est-elle pas à reproduire ?

Le porte-parole de l’UFSBD précise que cette tendance n’est pas bonne à suivre car l’idée est de "mutiler des dents parfaitement saines". Résultat : les dents sont fragilisées et plus sensibles. Cet acte peut entraîner une mortification des dents situées sous les couronnes, une perte de vitalité, des caries, voire même une nécessaire extraction des dents.

Christophe Lequart indique qu’il existe des alternatives moins dangereuses. "Si nos dents ne sont pas correctement alignées, on peut avoir recours à un appareil dentaire. Si l’on n’est pas satisfait de leur teinte, on peut se tourner vers un éclaircissement. Si le problème vient de la forme des dents, il est possible de poser des facettes", détaille le chirurgien-dentiste.