Covid-19 : Les lésions cérébrales, causes «significatives» de mortalité 

L'ESSENTIEL Un patient sur 100 hospitalisé à cause de la Covid-19 développera probablement des complications du système nerveux central.

L'accident vasculaire cérébral était la complication la plus fréquente.

De rares cas de pathologies rares ont été observés comme l'encéphalomyélite aiguë disséminée, une inflammation du cerveau et de la moelle épinière.

Depuis le début de la pandémie, les scientifiques constatent que le nouveau coronavirus a des conséquences sur le cerveau. En mai 2020, la Fédération pour la recherche sur le cerveau recensait déjà plusieurs types de complications cérébrales : des méningites, des encéphalites, des signes de confusion ou d’agitation ou encore des maux de têtes, des vertiges et des accidents vasculaires cérébraux. Plus d’un an après, des chercheurs de la Radiological Society of North America ont réalisé une vaste étude internationale sur ces complications cérébrales liées à la Covid-19. Leurs résultats ont été présentés lors du Congrès annuel de l’association.

Un vaste échantillon de patients

"Beaucoup de choses ont été écrites sur les problèmes pulmonaires globaux liés à la COVID-19, constate l’auteur principal de cette étude, Scott H. Faro, professeur de radiologie au sein de l'université Thomas Jefferson de Philadelphie, mais nous ne parlons pas souvent des autres organes qui peuvent être affectés." Lorsqu’il a découvert que les recherches sur les conséquences du virus sur le système nerveux central étaient basées sur un faible nombre de cas, il a décidé de lancer une recherche sur ce sujet, en s’appuyant sur un plus grand échantillon de patients. Pour y parvenir, Scott H. Faro et son équipe ont analysé près de 40 000 cas de patients hospitalisés positifs à la COVID-19 dans sept hôpitaux universitaires américains et quatre situés en Europe occidentale. Tous avaient été admis entre septembre 2019 et juin 2020. Dans ce groupe de patients, l’âge moyen était de 66 ans, et il y avait deux fois plus d'hommes que de femmes.

Une cause significative de mortalité chez les personnes positives à la Covid-19

Parmi ces personnes, la cause la plus fréquente d’admission à l’hôpital était la confusion et l'altération de l'état mental, ainsi que la fièvre. De nombreux patients avaient des comorbidités comme l'hypertension, une maladie cardiaque ou le diabète. "De tous les patients hospitalisés qui ont subi une imagerie du cerveau, l'examen était positif dans environ 10 % des cas, a expliqué le Dr Faro. L’incidence de 1,2% signifie qu’un peu plus d’un patient sur 100 admis à l’hôpital, positif à la COVID-19, va avoir un problème cérébral." La complication la plus fréquente était l’accident vasculaire cérébral, suivi par l’hémorragie intracrânienne et l’encéphalite. Dans une très faible proportion, les scientifiques ont observé d’autres pathologies : l’encéphalomyélite aiguë disséminée, une inflammation du cerveau et de la moelle épinière et le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible, qui ressemble à de nombreux symptômes de l’accident vasculaire cérébral. Selon les auteurs, ces complications sont une cause "significative" de mortalité chez les personnes atteintes de Covid-19. "Il est important de connaître l’incidence précise de toutes les complications majeures du système nerveux central", souligne le Dr Faro. Pour y parvenir, il recommande de prescrire plus largement des IRM aux patients atteints de Covid-19.