Pour réduire les crampes, privilégiez les boissons hyper-hydratantes

L'ESSENTIEL Quand une crampe apparaît, il faut immédiatement arrêter l’effort physique.

Pour les éviter, les boissons électrolytes seraient plus efficaces que l’eau plate.

Il ne faut pas attendre d’avoir soif pour boire. Ce conseil valable pour l’ensemble de la population l’est encore plus pour les sportifs. Lors d’un effort physique, la transpiration entraîne une perte d’eau qui peut être importante et nécessite donc de boire pendant la séance. Bien s’hydrater est aussi connu pour éviter les crampes. Mais cette croyance est-elle réelle ? Pas vraiment selon une récente étude publiée dans la revue Journal of the International Society of Sports Nutrition… D’après les chercheurs, consommer des boissons électrolytes serait bien meilleur pour diminuer les risques de crampes après une activité sportive.

S’étirer et se masser pour faire passer une crampe

Les crampes sont une contraction involontaire, brutale, intense et douloureuse d’un muscle. Lorsqu'elles apparaissent pendant l’effort, il est recommandé d’arrêter l’activité sportive ou bien physique… Car oui, une crampe peut aussi apparaître pendant une simple baignade, quand on fait du ménage ou du jardinage. Pour stopper la douleur, il faut alors doucement s’étirer et/ou masser la zone impactée. Entre autres, les crampes peuvent être dues au manque de glycogène - un type de glucide présent dans les muscles -, de potassium, de calcium, de sodium ou encore de magnésium. C’est pour cette raison que des chercheurs ont travaillé sur le rôle des boissons électrolytiques. Généralement, celles-ci contiennent des glucides et des électrolytes, comme du sodium, du potassium et du magnésium.

L’eau ne prévient pas nécessairement l’apparition de crampes...

"Beaucoup de gens pensent que la déshydratation provoque des crampes musculaires et boiront de l'eau plate pendant le sport pour éviter les crampes, explique Ken Nosaka, l’un des auteurs de l’étude. Nous avons découvert que les personnes qui boivent uniquement de l'eau plate avant et après une séance de sport seraient plus vulnérables face aux crampes. C'est probablement parce que l'eau pure dilue la concentration d'électrolytes dans notre corps et ne remplace pas ce qui est perdu pendant la transpiration”. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé une dizaine de personnes qui ont couru entre 40 minutes et une heure sur un tapis de course. Pour qu’ils transpirent, les scientifiques ont réglé la température de la pièce à 35 degrés.

...les boissons électrolytiques sont davantage conseillées

Tous les participants ont bu pendant et après l'exercice. Une partie d’entre eux a eu des boissons électrolytes tandis que les autres ont bu de l’eau plate. Après la séance, les mollets des volontaires ont été stimulés électriquement pour provoquer des crampes musculaires.

"Nous avons constaté que l’intensité électrique nécessaire pour provoquer des crampes était plus importante lorsque les gens buvaient des boissons électrolytes, mais diminuait lorsqu'ils consommaient de l'eau plate, indique Ken Nosaka. Cela prouve que les muscles sont plus sujets aux crampes avec de l'eau plate et donc moins sensibles avec des boissons électrolytes. Les électrolytes sont essentiels à une bonne santé, ils aident le corps à absorber l'eau plus efficacement (...) et permettent de remplacer (plus rapidement) les minéraux perdus par la sueur. Les gens devraient boire ces boissons plutôt que de l’eau plate pendant un exercice modéré à intense, surtout lorsqu’il fait très chaud ou lorsque vous avez la diarrhée ou des vomissements”.

Des recherches supplémentaires seront bientôt menées afin de déterminer la quantité idéale d'électrolytes nécessaire pour éviter les crampes musculaires. En parallèle, ils souhaitent aussi étudier les bénéfices de ces boissons pour les personnes âgées et les femmes enceintes.