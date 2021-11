La stupéfiante bonne santé de nos centenaires

L'ESSENTIEL Au 1er janvier 2020, il y avait en France 326 centenaires pour 1 million d'habitants.

528 femmes centenaires pour 1 million de femmes, et 110 hommes centenaires pour 1 million d'hommes.

Selon une nouvelle étude publiée dans le JAMA, les centenaires sont en meilleure santé que le commun des mortels.

Des dépenses plus faibles pour les groupes d'âge les plus élevés

Pour parvenir à ce constat, les scientifiques ont chiffré les dépenses de santé de centenaires japonais et leur taux d’hospitalisations. Ils se sont ensuite interrogés : "Existent-ils des différences entre les dépenses médicales des centenaires et des non centenaires japonais au cours de l'année précédant leur décès ?"

34 317 patients âgés de 75 à 109 ans ont été inclus dans la cohorte de l’étude. L'analyse des dépenses médicales au cours de la dernière année de vie des participants a montré une tendance significative à des dépenses plus faibles pour les groupes d'âge les plus élevés. Ainsi, les dépenses totales médianes au cours des 30 jours précédant le décès par groupe d'âge étaient de 6784 $ pour les 75 à 79 ans, de 5894 $ pour les 80 à 84 ans, de 5069 $ pour les 85 à 89 ans, de 4205 $ pour les 90 à 94 ans, de 3522 $ pour les 95 à 99 ans, de 2898 $ pour les 100 à 104 ans et de 2626 $ pour les personnes âgées de 105 à 109 ans.

Moins d'hospitalisation chez les plus âgés

Autre donnée étonnante : la proportion de patients hospitalisés au cours de l'année précédant le décès diminue également avec l'âge. 4311 des 4551 patients âgés de 75 à 79 ans (94,7%) ont été hospitalisés sur cette durée, contre 43 des 78 patients âgés de 105 à 109 ans (55,1%).

"Cette étude a révélé qu’au Japon, les dépenses médicales au cours de la dernière année de vie avaient tendance à être moins conséquentes pour les centenaires que pour les non centenaires. La proportion de patients hospitalisés diminue également avec l'âge", concluent les chercheurs. "Ces résultats peuvent donner des indications sur les politiques de santé à mener auprès des centenaires", estiment-ils.