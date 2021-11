Oui, il est bien possible de guérir du diabète de type 2

L'ESSENTIEL Ce chiffre est plus élevé que prévu.

Les patients qui sont parvenus à se remettre de la maladie l’ont fait par eux-mêmes, en modifiant leurs habitudes comme l'alimentation et la sédentarité.

Le diabète est une maladie que la plupart des patients pensent devoir gérer pour le reste de leur vie. Bien qu'il n'existe actuellement aucun traitement qui permet d’en guérir définitivement, une nouvelle étude, parue le 2 novembre dans la revue PLOS Medicine, révèle qu'une personne sur 20 a une chance d'obtenir une rémission du diabète de type 2. Celle-ci ajoute que cela peut arriver sans qu'il soit nécessaire de subir une chirurgie bariatrique.

Un nombre plus élevé que prévu

Des études antérieures ont révélé un lien entre un dysfonctionnement de la glycémie et de mauvaises habitudes de vie, telles qu’une alimentation malsaine ou une trop grande sédentarité. Les auteurs de l’étude ajoutent que le nombre croissant de personnes obèses ou en surpoids, couplé au vieillissement de la population, contribuent à augmenter le nombre de patients souffrant de diabète de type 2.

En examinant un peu plus de 162 000 patients atteints de diabète de type 2 en Écosse pendant 30 ans, les chercheurs ont découvert qu'environ 5% de ce groupe était en rémission en 2019. “Nous avons pu montrer, pour la première fois, qu'une personne sur 20 en Écosse atteinte de diabète de type 2 obtient une rémission. Ce chiffre est plus élevé que prévu et indique un besoin de lignes directrices mises à jour pour aider les cliniciens à reconnaître et à soutenir ces personnes”, souligne Mireille Captieux, chercheuse à l'université d'Édimbourg et autrice principale de l’étude.

Modifier ses habitudes

Les scientifiques ont constaté que les patients qui sont parvenus à se remettre de la maladie l’ont fait par eux-mêmes, en modifiant leurs habitudes. Ils ont noté que la perte de poids et la prise de médicaments hypoglycémiants sont parmi les meilleures options que les gens peuvent utiliser pour inverser leur état diabétique.

Les auteurs de l’étude espèrent que si plus de gens connaissent ces options, il est possible qu'encore plus de diabétiques puissent se débarrasser de la maladie.