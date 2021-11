C'est prouvé : le lait chaud aide bien à dormir

L'ESSENTIEL En France, une personne sur cinq souffre d'insomnies chroniques.

Pour rappel, il faut dormir au moins sept heures par nuit pour bien récupérer.

C'est un remède de grand-mère. Des scientifiques de la South China University of Technology se sont intéressés aux bienfaits du lait chaud sur le sommeil, dans une étude parue dans Journal of Agricultural and Food Chemistry. D’après leurs résultats, les composés qu’il renferme ont des effets bénéfiques sur le stress et le sommeil.

Le lait, riches en composés bénéfiques pour le sommeil

De précédentes recherches ont montré que le tryptophane, un acide aminé présent dans le lait, pouvait avoir des effets bénéfiques sur le sommeil. Celui-ci est un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine, deux neurotransmetteurs favorisant notre endormissement. Mais d’autres éléments présents dans le lait sont considérés comme bénéfiques pour le sommeil. Par exemple, la caséine, additionnée à l’enzyme digestive trypsine permet de générer des peptides, appelés hydrolysat trypsique de caséine (HCT), bénéfiques pour la qualité de nos nuits.

Un endormissement plus rapide et un sommeil plus long

Ces travaux ont eu pour objectif de confirmer et de mieux comprendre le rapport entre ces composés et le sommeil. Les auteurs ont réalisé cette étude grâce à des souris. Un groupe de rongeurs a reçu une portion de lait chaud tous les jours. Ils se sont intéressés aux effets de l’HCT et d’un autre peptide appelé α-CZP. Les tests réalisés ont démontré que le premier a davantage d’effets sur le sommeil que le second.

Les scientifiques ont ensuite sélectionné les peptides les plus efficaces pour les donner aux souris : ils constatent que ceux-ci permettent aux rongeurs de s’endormir 25% plus rapidement et que leur sommeil a été rallongé de 400% en comparaison au groupe témoin. Selon les conclusions des auteurs, les bénéfices du lait sur le sommeil sont consécutifs au moment de la digestion : c’est là que ses molécules agissent et nous aident à dormir. Les chercheurs espèrent pouvoir mettre au point un traitement naturel contre les troubles du sommeil grâce au lait.

Des bienfaits précédemment constatés

Des études observationnelles ont déjà montré les bienfaits ressentis par les consommateurs de lait. Ainsi, une étude réalisée dans une unité de cardiologie avait démontré que boire du lait chaud et du miel avant de dormir pendant trois jours permettait d'améliorer la qualité du sommeil. Une autre recherche, d’une durée de trois semaines, s’est intéressée au lait fermenté : les sexagénaires en consommant régulièrement se réveillaient moins souvent la nuit.