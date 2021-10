Cancer de la prostate : vers une reconnaissance comme maladie professionnelle pour les agriculteurs

L'ESSENTIEL Le lien entre exposition aux pesticides et risque de cancer de la prostate a été documenté en juillet 2021 par un rapport de l'ANSES

Le reconnaissance de ce cancer comme maladie professionnelle concernerait l'ensemble du monde agricole

Le lien entre une exposition aux pesticides et cancer de la prostate, documenté en juillet 2021 par l'ANSES, pourrait déboucher sur la reconnaissance de ce cancer comme maladie professionnelle pour les agriculteurs français. C'est ce qu'a laissé entendre le 20 octobre le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, en annonçant un prochain décret en ce sens.

"Nous allons dans le sens des indications données par le président de la République sur une plus grande reconnaissance des maladies professionnelles", a précisé le ministre en réponse au sénateur écologiste Joël Labbé qui, comme le rappelle Le Figaro, demande que les personnes puissent bénéficier de cette reconnaissance "lorsqu'elles ont été en co tact pendant cinq ans avec un environnement dans lequel on retrouve les pesticides et que cette reconnaissance concerne les 40 dernières années". Ces critères, selon ce sénateur, concerneraient 40 000 dossiers.

Les victimes antillaises de la chlordécone

Si elle doit concerner l'ensemble du monde agricole, agriculteurs, ouvriers agricoles, vignerons ou employés des coopératives, cette reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle vise tout particulièrement les victimes de la chlordécone. Ce produit pesticide a été largement utilisé durant plusieurs décennies dans les Antilles Française (Martinique et Guadeloupe). Il est désigné comme probable responsable d'un taux exceptionnel de cancers de la prostate dans cette région.