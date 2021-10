Paludisme : l’OMS approuve un vaccin et recommande de le déployer chez les enfants

C’est une évolution majeure qui pourrait bien sauver des milliers de vie chaque année. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé ce mercredi 6 octobre, le déploiement massif du premier vaccin contre le paludisme chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne. “C'est un moment historique, a réagi le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, dans un communiqué. Le vaccin antipaludique tant attendu pour les enfants est une percée pour la science, la santé infantile et la lutte contre le paludisme.”

A child dies from #malaria every two minutes.

One death is one too many.



???? Today, WHO recommends RTS,S, a groundbreaking malaria vaccine, to reduce child illness & deaths in areas with moderate and high malaria transmission https://t.co/xSk58nTIV1#VaccinesWork pic.twitter.com/mSECLtRhQs