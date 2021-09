Comment aider votre enfant à ne pas avoir peur du médecin ?

Beaucoup d'enfants se mettent à pleurer quand ils vont chez le médecin, soit à cause d'une expérience négative, soit à cause d'une angoisse de séparation, surtout vers l'âge d'un an. En tant que parent vous pouvez les aider à se rassurer pour transformer les rendez-vous médicaux de façon positive.

Se préparer avant le rendez-vous

La veille du rendez-vous, ou quelques heures avant (inutile de le faire plus tôt, votre enfant aura du mal à se projeter dans le temps), commencez à dire à votre enfant qu'il va aller voir le médecin pour tel ou tel raison. Parlez-lui de ce qui va être fait, en utilisant par exemple ses jouets, pour mimer et expliquer, et lui permettre de visualiser l'examen médical.

Surtout ne minimisez pas ou n'ignorez pas ses peurs. Laissez-le s'exprimer et répondez à toutes les questions qu'il peut avoir.

Être là pendant l'examen

Commencez toujours par parler avec le médecin au début du rendez-vous pour que votre enfant s'habitue à sa présence. Réconfortez-le s'il pleure et demandez à l'avoir dans vos bras pendant l'examen, surtout si c'est un petit. S'il est plus grand, expliquez-lui que c'est normal de pleurer et d'avoir peur, et parlez avec le médecin pour lui expliquer toutes les étapes de ce qu'il va se passer.

Vous pouvez aussi apporter son doudou, un jouet ou un livre pour le distraire et le réconforter. Encouragez-le et félicitez-le pour qu'il prenne confiance en lui. Enfin, après le rendez-vous permettez lui de jouer dans la salle d'attente ou fait une activité qu'il apprécie (aller au parc…) pour que le médecin soit associé à quelque chose de positif.

