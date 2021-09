La Covid-19 a-t-elle fait plus de morts que la grippe espagnole en France ?

L'ESSENTIEL En France, la grippe espagnole aurait entraîné entre 210 000 et 408 000 décès.

La Covid-19 a actuellement fait 116 050 victimes.

Au temps de la grippe espagnole, la population était bien inférieure donc la part qui a succombé à la maladie était bien plus importante.

Quelle est l’épidémie récente la plus meurtrière ? Aux États-Unis, la Covid-19 vient de détrôner la grippe espagnole comme épidémie la plus létale avec 676 059 décès, selon les données de l'université Johns Hopkins datant de ce lundi, contre environ 675 000 morts pour la grippe espagnole qui a sévi entre 1918 et 1919. Qu’en est-il en France ?

Moins de morts mais une plus grande part de la population

En France, la grippe espagnole, arrivée sur notre sol par le biais des soldats américains, aurait entraîné entre 210 000 et 408 000 décès. C’est, même dans les estimations les plus basses, plus que la Covid-19 qui a causé 116 050 morts, selon les derniers chiffres de Santé Publique France.

Bien que le chiffre brut soit inférieur, il est important de le replacer dans son contexte pour mieux évaluer l’impact de ces deux épidémies. Au moment de la grippe espagnole, la population mondiale était bien inférieure. Ainsi, aux États-Unis, ce sont près de 40% des habitants qui ont été touchés avec un taux de mortalité de 5%. Au niveau mondial, ce sont 6 millions de personnes qui ont succombé à la grippe espagnole sur 1,8 milliard d’habitants. Un taux bien plus important que les 4,7 millions à cause de la Covid-19 avec près de 8 milliards d’humains sur la planète.

La Covid, une pandémie encore tueuse

En 1919, il y avait environ 38 millions d’habitants en France. Avec 210 000 décès, cela correspond environ à 1 mort pour 180 habitants. Actuellement, la France compte 67 millions de personnes et avec 116 050 décès causés par la Covid-19, cela revient à un mort pour 577 habitants environ. La Covid-19 se révèle donc bien moins tueuse que son aînée.

Avant de tirer des conclusions définitives, il reste à préciser que la pandémie de Covid-19 n’est pas terminée et donc que le chiffre exact de son impact n’est pas encore connu.