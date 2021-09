Que manger pour vivre le plus longtemps possible ?

L'ESSENTIEL La nutrition a un impact fondamental sur notre santé.

Mal s'alimenter peut déclencher des pathologies mortelles, comme le diabète ou le cancer colorectal.

Une grande synthèse de données publiée dans le JAMA vient de révéler le régime alimentaire qui permet de vivre le plus longtemps possible.

"Quelle est l'association entre les habitudes alimentaires et la mortalité toutes causes confondues ?", se sont demandés les auteurs de l’étude en préambule. Pour le savoir, ils ont mené un essai clinique randomisé, puis synthétisé les résultats de 152 études observationnelles.

Légumineuses, noix, céréales complètes...

Résultats : une consommation accrue de légumes, de fruits, de légumineuses, de noix, de céréales complètes, d'huiles végétales non saturées, de poisson et de viande maigre ou de volaille chez les adultes et les personnes âgées a été associée à une diminution du risque de mortalité (toutes causes confondues). Manger peu de viande rouge et transformée, de produits laitiers riches en matières grasse, de glucides raffinés et de sucreries permet aussi de vivre plus longtemps.

Des aliments riches en nutriments

"Un modèle alimentaire comportant des aliments riches en nutriments est associé à un risque réduit de décès toutes causes confondues" concluent les auteurs de l’étude, publiée dans le JAMA.