Un nouveau patch efficace contre la calvitie

L'ESSENTIEL 811 000 hommes et femmes recherchent aujourd'hui de l’aide pour améliorer l’aspect d’une perte de cheveux.

Ils ont soit recours à la chirurgie (implants), soit aux traitements locaux.

Alors que la calvitie touche la moitié des hommes de plus de 50 ans, engendrant de nombreux complexes, des chercheurs chinois ont développé un patch doté de micro-aiguilles qui s’attaque à deux causes majeures du phénomène : le stress oxydatif et l’insuffisance de vaisseaux sanguins entourant les follicules pileux.

"L'alopécie (ou calvitie) est très répandue mais n’a pas de traitement réellement efficace", expliquent les chercheurs en préambule de leur étude. "Nous avons donc conçu un patch composé de micro-aiguilles qui peut atténuer le stress oxydatif et simultanément promouvoir l'angiogenèse* afin de remodeler le microenvironnement périfolliculaire", détaillent-ils.

"Un grand potentiel"

Comparativement au minoxidil, un médicament largement utilisé pour le traitement de la calvitie, le patch a permis une régénération accélérée des cheveux à une fréquence d'administration plus faible, sans provoquer de dommages cutanés significatifs. "Par conséquent, ce patch présente un grand potentiel dans le traitement clinique de l'alopécie", concluent les scientifiques.

Il est fréquent d’observer un recul de la ligne des cheveux à l’âge de 35 ans, et certains peuvent même commencer à se dégarnir dès la vingtaine. Vers 50 ans, ce sont 85% des hommes qui expérimentent une sévère chute de cheveux.

*L'angiogenèse correspond à la formation de nouveaux vaisseaux depuis un réseau préexistant.