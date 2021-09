Manger bruyamment rend les aliments meilleurs

L'ESSENTIEL En Inde ou en Chine, manger bruyamment est bien vu.

Les professionnels de la dégustation de vin ou de café aspirent aussi bruyamment le liquide pour en tirer toutes les saveurs.

C’est considéré comme malpoli en France, mais une nouvelle étude publiée dans l'International Journal of Gastronomy and Food Science vient de démontrer que manger bruyamment permet de mieux apprécier les aliments.

Un goût plus intense

Pour parvenir à cette conclusion, "nous avons étudié l'impact de l'aspiration (slurping) par rapport à la dégustation (sipping) sur l'évaluation de la saveur d'échantillons de soupe chaude servis dans un bol ou une tasse", expliquent les chercheurs.

207 participants ont évalué l'intensité de la saveur de la soupe, son degré d'appréciation et la gêne qu'ils ont ressentie après avoir goûté chacun des échantillons. "Les résultats ont révélé que le goût de la soupe était nettement plus intense lorsqu'elle était avalée à grandes gorgées (donc en faisant du bruit) plutôt qu'à petites gorgées, et que les participants se sentaient aussi un peu plus gênés", écrivent les chercheurs. "L'étude indique que, d'une certaine manière, manger en faisant du bruit améliore le plaisir de l'expérience", renchérit Josef Youssef, fondateur de Kitchen Theory.

Retrouver le goût et l'appétit

De plus, les participants préféraient la soupe servie dans une tasse plutôt que dans un bol. Au-delà de l’aspect amusant de cette recherche, elle pourrait donner des pistes pour permettre à certaines personnes de retrouver le goût (notamment celles touchées par la Covid-19), ou l’appétit (très affecté par les malades qui sont en chimiothérapie par exemple).