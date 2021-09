Rentrée : 6 conseils pour bien reprendre le sport

L'ESSENTIEL Le Français font principalement du jogging, de la salle ou du vélo.

1 Français sur 2 déclare faire du sport au moins 1 fois par semaine.

C’est la rentrée, et beaucoup sont ceux à vouloir reprendre ou commencer un sport après les agapes estivales. Un projet excellent pour la santé, mais qui ne doit pas être mené n’importe comment. Voici quelques conseils pour ne pas se louper.

1/ Se fixer des objectifs atteignables

Pour qu’une activité sportive soit bénéfique pour la santé, il faut avant tout privilégier sa régularité. Mieux vaut, par exemple, courir 15 minutes trois fois par semaine jusqu’à l’été prochain, plutôt que trois heures hebdomadaires seulement au mois de septembre. En ce sens, il est nécessaire, pour pouvoir maintenir son projet sportif toute l’année, de se fixer des objectifs réalistes, en accord avec nos emplois du temps.

2/ Choisir une activité qui vous plait

Toujours dans l’idée de réussir à maintenir une activité physique toute l’année, il est préférable de choisir un sport qui vous plait.

3/ Commencer ou reprendre en douceur

Reprendre ou commencer un sport à une intensité trop élevée est le meilleur moyen de se blesser, surtout après l’été, où les modes de vie sont souvent moins sains que pendant l’année. Mieux vaut donc démarrer en douceur, et augmenter ses objectifs crescendo.

4/ S’alimenter en conséquence

Plus l’alimentation est équilibrée, plus les performances sportives seront meilleures. A l’inverse, coupler une activité physique avec une alimentation non adéquate peut être dangereux pour la santé.

5/ Ne pas écouter de la musique trop fort pendant l’effort

Les nageurs, les coureurs et les marcheurs sont nombreux à pratiquer leur sport en écoutant de la musique via leurs écouteurs. Dans ces cas-là, il est très important de ne pas prendre l’habitude de mettre le son trop fort, car l’ouïe s’abîme vite et définitivement. "Ecouter de la musique pendant la pratique de son sport est tout à fait possible. L’essentiel est de l’écouter de façon modérée en termes de niveau sonore et de durée. Ce qui est dangereux pour les oreilles, c’est la dose de bruit qui correspond à l’intensité et la durée d’écoute. Plus on utilise une source sonore pendant longtemps, plus il va falloir réduire le volume", précise Clotilde Saysithideth, audioprothésiste.



Toujours dans la volonté de protéger ses oreilles, les bouchons sont utiles dans le cadre de la natation ou des sports bruyants comme l’automobile.

6/ Équiper ses yeux

Selon le sport pratiqué, l’ensemble des équipements peuvent être adaptés à la vue du sportif par un opticien. "Les sportifs peuvent également porter des lentilles de contact, à l’exception des disciplines aquatiques comme la voile ou la natation, et aériennes tel que le parachutisme et le parapente. Elles représentent un réel avantage car elles permettent d’avoir un champ visuel plus large et naturel", explique Antoine Delacre, opticien.

Pour les sports qui engendrent une forte exposition au soleil, il est aussi recommandé de s'équiper en lunettes de soleil.