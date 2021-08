75 ans et plus : que faut-il manger pour être en forme ?

L'ESSENTIEL L'espérance de vie totale à 65 ans est de 23,5 ans pour les femmes et de 19,6 ans pour les hommes en 2019.

Néanmoins, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans a été estimée en 2018 à 11,2 ans pour les femmes et de 10,1 ans pour les hommes, avec une amélioration depuis 2008.

Alors que cette tranche de la population a parfois tendance à ne plus faire attention à ce qu’elle mange, le HCSP actualise les repères alimentaires pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Il recommande notamment de renforcer l’apport en protéines et de tenir compte de la notion de plaisir de manger.

Deux à trois produits laitiers par jour

"L’ensemble de l’alimentation doit être suffisante en qualité et en quantité, en respectant des repas réguliers", précisent les experts en santé publique. "Ces nouveaux repères alimentaires sont destinés à éviter la dénutrition et le déclin de la force et la masse musculaire", poursuivent-ils.

Plus précisément, les experts recommandent de manger tous les jours : 5 fruits et légumes (1), des céréales complètes, des protéines (2) et deux à trois produits laitiers (3). Consommer des légumineuses au moins deux fois par semaine est aussi conseillé. A l’inverse, les scientifiques recommandent d’éviter au maximum les charcuteries, les matières grasses et les sucreries.

1,5 litre d’eau par jour

Pour bien s’hydrater, le HSCP conseille de boire 1,5 litre d’eau par jour, et de "limiter la consommation de boissons alcoolisées à moins de 10 verres par semaine, de 2 verres par jour et pas plus de 5 jours par semaine". Pour vieillir en bonne santé, les experts précisent pour finir qu’il est important, en plus d’une alimentation équilibrée, "de maintenir une activité physique adaptée".

Les projections démographiques pour la France font état d’un vieillissement progressif de la population française, avec une augmentation très importante des tranches d’âge supérieures à 65 ans et en particulier des plus de 75 ans dans les prochaines décennies. Si les tendances démographiques observées jusqu’à présent se maintenaient, la part de la population de plus de 75 ans pourrait augmenter considérablement, passant de 9,3 % de la population en 2020 à 14,6 % en 2040 et 17,9 % en 2070, soit un doublement par rapport à 2013 (correspondant à 13,7 millions de personnes âgées de 75 ans et plus en 2070).

1) Les tailles de portion recommandées sont de 80 g à 100 g.

2) En variant les sources : œuf, viande, tofu…

3) Les tailles de portion recommandées sont 150 mL de lait, 125 g de yaourt, 30 g de fromage.