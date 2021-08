Une femme retrouvée complètement congelée revient à la vie

L'ESSENTIEL La température normale d'un corps humain en bonne santé est comprise entre 36°C et 37,5°C en fonction des moments de la journée.

On parle d'hypothermie – c'est-à-dire de " refroidissement involontaire de la température interne du corps " en langage médical - lorsque la température corporelle est inférieure à 35°C.

Même complètement congelé par le froid, il est possible de revenir à la vie, comme l’a récemment raconté l’émission télévisée Unsolved Mysteries.

Les yeux fixes et grands ouverts

Le 20 décembre 1980, l’Américaine Jean Hilliard rentrait tranquillement en voiture chez elle à Lengby, dans le Minnesota, lorsqu'elle est sortie de la route verglacée et a atterri dans un fossé. Estimant être à seulement quelques kilomètres de la maison d'un ami, elle est partie à pied chercher de l'aide. Mais, arrivée dans le jardin, elle a été prise d’un malaise avant de pouvoir frapper à la porte.

Le lendemain matin, l’ami en question a retrouvé Jean Hilliard allongée dans son jardin, complètement congelée. Ses yeux, grands ouverts, ne répondaient plus à la lumière. Sa température corporelle était tellement basse qu’elle n’était même plus mesurable avec un thermomètre classique. Son pouls était descendu à seulement 12 battements par minute, et sa peau, devenue grise, ne pouvait plus être perfusée.

"Un morceau de viande sorti d'un congélateur"

"Je pensais qu'elle était morte. Elle était plus raide qu'une planche, mais j'ai vu quelques bulles sortir de son nez", raconte son sauveur, qui n’arrivera même pas à mettre Jean Hilliard correctement dans sa voiture pour l’emmener à l’hôpital, le corps étant trop raide pour être plié sur les sièges. "Le corps était froid, complètement solide, comme un morceau de viande sorti d'un congélateur", racontera au New York Times le médecin qui l’a prise en charge à l’hôpital, le Dr George Sather.

Mais, contre toute attente, après la pose de coussins chauffants contre le corps de Jean Hilliard, celle-ci est peu à peu revenue à la vie, sans qu’aucune amputation ne soit nécessaire.

Suite à la diffusion de l’émission Unsolved Mysteries, David Plummer, professeur de médecine d'urgence à l'Université du Minnesota, a précisé dans le Hérald journal qu’il avait déjà vu des cas de décongélations humaines similaires. De fait, la mort survient réellement lorsque la congélation touche les cellules vitales du corps humain. Avant cette étape, le corps concentre toute son énergie dans le cerveau, et délaisse les organes périphériques pour survivre, ce qui s’est manifestement passé pour Jean, qui vit encore aujourd’hui sans aucune séquelle de sa froide mésaventure.