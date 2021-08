Etes-vous un parent trop perfectionniste ?

Si le parent perfectionniste pense qu'il agit dans l'intérêt de son enfant en valorisant la performance et les résultats, il oublie souvent que cette pression que le déstabiliser au point parfois d'abandonner ses propres rêves par découragement et peur de l’échec.

Est-ce que vous vous reconnaissez comme parent perfectionniste ?

Être parent perfectionniste c'est vouloir a tout pris la performance de son enfant, que ce soit à l'école, à la maison, dans le sport ou toutes les activités extra-scolaires. Seuls les résultats comptent, il faut toujours qu’il soit le meilleur. Bien souvent d'ailleurs, comme la perfection n'existe pas, le parent n'est jamais satisfait et demande de recommencer en rajoutant une pression de réussite supplémentaire.

Ce type de comportement vient en réalité satisfaire les propres désirs du parent qui projette sur son enfant son propre idéal. Ce dernier pense alors qu'il n'existe pas s’il échoue ou n'arrive pas le premier. Les conséquences peuvent être importantes sur sa confiance en lui et ses capacités à accomplir des projets, y compris à l'âge adulte.

Que faire si vous êtes un parent perfectionniste ?

Si vous vous reconnaissez dans ce type de personnalité, évitez de façon générale d'ajouter une pression de performance à celle que votre enfant se met naturellement. Apprenez-lui que l'échec est aussi important pour apprendre de ses erreurs et prenez conscience que la perfection n'existe pas.

Donner plus de liberté à votre enfant pour choisir les activités qu'il aime et n'oubliez pas de respecter son développement en évitant de vous montrer trop exigeant trop tôt dans ce qu'il peut faire. Bref, allez vers le lâcher prise pour que votre enfant puisse affirmer ses propres désirs et fasse ses expériences, l’enfant parfait n’existe pas !

En savoir plus : "L'apprentissage de l'imperfection" de Tal Ben-Shahar, éditions Belfond.